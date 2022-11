Un gruppo social per chiedere l'abbattimento della barriera sulla tangenziale

Un nuovo tentativo per chiedere di abbattere la tanto odiata barriera, vero salasso da quasi cinquant’anni per i pendolari.

Dopo le raccolte firme, le campagne e le iniziative messe in campo anche dagli amministratori del territorio, le tante promesse dei politici di turno puntualmente mai rispettate, ora è la volta dei Social.

Nei giorni scorsi un cittadino ha infatti creato la pagina Facebook "Insieme per l’eliminazione del casello di Agrate".

La barriera di Agrate sulla Tangenziale Est

Il casello in questione è la barriera della Tangenziale Est posta al confine tra Agrate e Carugate. Una barriera a tutti gli effetti per chi viaggia da e per Milano.

"Questo gruppo nasce affinché chi condivide il disagio del casello di Agrate possa unirsi e opporsi a questa ingiustizia", si legge nel gruppo.

Già molte adesioni

In poche ore già decine di persone hanno aderito al gruppo. Tra loro soprattutto pendolari del Vimercatese costretti ogni giorno a sborsare 2 euro ad ogni passaggio. Soldi che finiscono nelle tasse di "Serravalle - Milano Tangenziali Spa", società partecipata dalla Regione.

Un salasso ma anche un problema ambientale perché tanti, per "aggirare" la barriera, escono dalla tangenziale ad Agrate per poi rientrare a Carugate, con incremento di traffico e di smog.

Una storia lunga quasi mezzo secolo

Una questione di cui, come detto, si parla da decenni. Le prime manifestazioni furono organizzate in occasione dell’entrata in funzione della barriera, nel 1975. E sin da allora non erano mancate le promesse e gli impegni per la rimozione in poco tempo.

La clamorosa manifestazione dei sindaci nel 2018

Cinque anni fa, era il gennaio del 2018, la clamorosa manifestazione dei sindaci del Vimercatese che a decine si erano ritrovati per un presidio al casello. Anche quell’appello a rimuovere la barriera o, in second’ordine, a ridurre il pedaggio erano caduti nel vuoto.

