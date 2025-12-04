Un impianto fotovoltaico di Gelsia sul tetto di un’azienda. L’impianto eviterà l’emissione di circa 57,4 tonnellate di CO2 ogni anno
Impianto di Gelsia
Gelsia avvia la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento Novabit, società con sede legale a Nova Milanese, con una produzione annua stimata di 243 MWh di energia pulita. L’iniziativa consente all’azienda di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e di ottimizzare i costi energetici e conferma l’impegno di Gelsia nello sviluppo di soluzioni sostenibili per le imprese lombarde.
La riduzione di emissioni nell’ambiente
L’impianto eviterà l’emissione di circa 57,4 tonnellate di CO2 ogni anno, equivalente all’assorbimento di oltre 2.396 alberi, e l’energia prodotta sarà utilizzata principalmente per
l’autoconsumo aziendale, con eventuale surplus immesso in rete.
Impegno nella transizione energetica
“Gelsia conferma il proprio impegno nella transizione energetica adottando soluzioni sostenibili. Il fotovoltaico su tetto è ormai per noi una pratica consolidata, che permette alle imprese di contenere le emissioni e conseguire risparmi energetici tangibili – dichiara Riccardo Fornaro, Direttore Generale di Gelsia – In contesti fortemente urbanizzati, dove il territorio disponibile è limitato, questa tipologia di impianto rappresenta un’opzione efficace e facilmente replicabile. Il progetto che stiamo realizzando con Novabit ne è un esempio concreto, in cui efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale si combinano in maniera integrata”.
“Un modello virtuoso”
“Per Novabit questo intervento rappresenta un passo concreto verso una gestione sempre più sostenibile delle nostre attività – sottolinea Osvaldo Pozzi, Presidente di Novabit – e dimostra come il fotovoltaico su tetto realizzato con Gelsia possa diventare un modello virtuoso, facilmente replicabile da molte imprese lombarde”.
Progetto con la formula “Zero pensieri”
Il progetto verrà realizzato con la formula del Servizio Fotovoltaico “Zero pensieri”, formula che
prevede la gestione complessiva del progetto da parte di Gelsia sostenendo anche la totalità
dell’investimento. L’intervento rientra nel Piano Industriale al 2035 del perimetro AEB, che punta
a superare i 20 MW di potenza fotovoltaica installata sul territorio.