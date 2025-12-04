Un impianto fotovoltaico di Gelsia sul tetto di un’azienda. L’impianto eviterà l’emissione di circa 57,4 tonnellate di CO2 ogni anno

Gelsia avvia la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento Novabit, società con sede legale a Nova Milanese, con una produzione annua stimata di 243 MWh di energia pulita. L’iniziativa consente all’azienda di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e di ottimizzare i costi energetici e conferma l’impegno di Gelsia nello sviluppo di soluzioni sostenibili per le imprese lombarde.

L’impianto eviterà l’emissione di circa 57,4 tonnellate di CO2 ogni anno, equivalente all’assorbimento di oltre 2.396 alberi, e l’energia prodotta sarà utilizzata principalmente per

l’autoconsumo aziendale, con eventuale surplus immesso in rete.

“Gelsia conferma il proprio impegno nella transizione energetica adottando soluzioni sostenibili. Il fotovoltaico su tetto è ormai per noi una pratica consolidata, che permette alle imprese di contenere le emissioni e conseguire risparmi energetici tangibili – dichiara Riccardo Fornaro, Direttore Generale di Gelsia – In contesti fortemente urbanizzati, dove il territorio disponibile è limitato, questa tipologia di impianto rappresenta un’opzione efficace e facilmente replicabile. Il progetto che stiamo realizzando con Novabit ne è un esempio concreto, in cui efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale si combinano in maniera integrata”.