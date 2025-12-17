L'evento si è tenuto lunedì 15 dicembre a Seregno e vi hanno partecipato ottanta rappresentanti delle organizzazioni di volontariato

In occasione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, la Prefettura di Monza e della Brianza ha promosso l’organizzazione, realizzata in collaborazione con la Provincia e il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, di un incontro formativo sul tema, dedicato ai volontari della Protezione Civile provinciale.

Un incontro formativo dedicato alle persone scomparse

All’incontro, tenutosi nella serata di lunedì 15 dicembre presso la sala del volontariato di protezione civile di Seregno, hanno partecipato in qualità di relatori Giulia Maria Bozzi, Viceprefetto Aggiunto Dirigente dell’Area Protezione Civile della Prefettura, Davide Fratantonio, funzionario direttivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza Brianza e il capitano Sebastiano Ciancimino, comandante della Compagnia Carabinieri di Seregno.

Davanti a una platea di circa ottanta rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, oltre ad altri volontari partecipanti da remoto, i relatori hanno illustrato ruoli e procedure relativi alle operazioni di ricerca delle persone scomparse, evidenziando le specifiche competenze di ciascuna componente del sistema e sottolineando la fondamentale importanza del coordinamento tra le diverse forze in campo per la buona riuscita delle ricerche.

Grazie anche all’ampia partecipazione dei volontari, l’appuntamento ha costituito un’importante opportunità non solo di formazione, ma anche di costruttivo confronto tra istituzioni e cittadini su una tematica particolarmente sensibile, che coinvolge spesso soggetti fragili.