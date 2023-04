“Ritiro sociale e fragilità in adolescenza: ripartire dagli adulti” è il titolo dell'incontro pubblico in programma

venerdì 5 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nell’Auditorium della Biblioteca di Vimercate nell'ambito del progetto “Strade Possibili”, istituito dall’IACP al fine di prevenire o intervenire clinicamente a sostegno degli adolescenti in ritiro sociale e delle loro famiglie.

Un incontro per parlare della fragilità degli adolescenti

Il progetto di intervento a favore degli adolescenti e dei loro genitori nasce dall’osservazione clinica che sempre più spesso mostra come il disagio adolescenziale possa prendere la forma di un disinvestimento dalle proprie capacità e potenzialità e dalle relazioni amicali e parentali.

Gli adolescenti e le loro famiglie si trovano a far fronte all’abbandono scolastico, alla fatica di costruire un progetto di individuazione, all’allontanamento dalle relazioni coi pari con una progressiva chiusura che può condurre anche a forme severe di ritiro sociale.

"Riteniamo indispensabile ripartire dagli adulti - fa sapere l'Amministrazione comunale di Vimercate - dalla necessaria conoscenza e formazione rispetto a fenomeni di disagio ormai dilaganti che spesso ci trovano impreparati ed impotenti. Con questo obiettivo e nell’ottica di costruire una rete sul nostro territorio invitiamo gli adulti che ricoprono ruoli cruciali nell’educazione degli adolescenti a partecipare all'incontro in programma".

Gli specialisti presenti

Interverranno i referenti del progetto “strade possibili” (IACP Milano) e il Dottor Davide Comazzi (Psicologo,

psicoterapeuta) che svolge attività clinica con adolescenti e adulti. Comazzi si occupa per l’Istituto Minotauro di gravi crisi evolutive adolescenziali e di interventi di sostegno al ruolo genitoriale in condizioni di emergenza educativa. In particolare ha esperienza nell’ambito dei comportamenti autolesivi, suicidali, del ritiro sociale e dei disturbi alimentari.

Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare una mail indicando il proprio nome e cognome a

stradepossibili.info@gmail.com