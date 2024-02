Un incontro pubblico per parlare del futuro di via Kennedy a Concorezzo

Venerdì 16 febbraio alle ore 17.30 in sala di Rappresentanza a Concorezzo, è in programma l’incontro pubblico dal titolo “Progettazione e opportunità dell’area di viale Kennedy e della RSA”. L’incontro, aperto in particolare agli operatori del settore, è stato organizzato al termine dell’iter urbanistico dell’area.

Il progetto di via Kennedy a Concorezzo: un incontro pubblico per conoscere come verrà riqualificata

L’area di viale Kennedy si trasformerà in un quartiere innovativo con servizi per i più fragili e con uno sviluppo del verde pubblico con un bosco urbano e la riqualificazione dell’attuale area alberata.

Questi gli obiettivi che hanno guidato la progettazione dell’area che si estende ad est della zona residenziale tra via 4 Novembre e via Agrate. Lo sviluppo dell’area è stato assicurato attraverso un percorso di disciplina urbanistica che ha visto la riduzione del 55% dei volumi, previsti originariamente, a favore di un intervento che manterrà il 60% dell’intera area a verde accessibile a beneficio di tutta la comunità. La zona era già stata resa edificabile con il vecchio PRG del 2004. In questi quasi 20 anni la volumetria è stata più che dimezzata rispetto agli iniziali 98mila metri cubi. Oggi ci si riferisce, infatti, a circa 40mila metri cubi a disposizione degli operatori che vorranno attuare le previsioni pianificatorie.

“Abbiamo voluto organizzare questo momento di condivisione con gli operatori per presentare ai soggetti interessati i dettagli del piano di sviluppo di questa importante area di Concorezzo- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio- . Si tratta del primo passo formale di dialogo e confronto con gli operatori interessati, in particolare, al progetto della RSA”.

La nuova RSA per gli anziani

A est di viale Kennedy sorgerà la nuova RSA che andrà a sostituire quella attuale, ospitata in Villa Teruzzi. La struttura sarà inserita in un contesto verde, con un accesso diretto ai servizi e facilmente raggiungibile sia dal centro storico sia dagli altri Comuni limitrofi. Con La nuova RSA si potrà garantire un aumento sensibile di posti a disposizione degli anziani, così da ovviare ai tradizionali problemi di liste di attesa. In fase di progettazione, sarà valutato l’inserimento anche una serie di servizi a tutela delle fasce fragili della popolazione con il Centro diurno integrato.

Nuovo bosco urbano

Nell’area di trasformazione lungo viale Kennedy è previsto il mantenimento, in misura del tutto prevalente, dell’area verde che verrà completamente riqualificata e resa fruibile. Lo spazio a verde libero vedrà, infatti, la riqualificazione delle aree boscate esistenti e degli spazi aperti anche con vocazione agricola attualmente incolta. Verrà inoltre realizzato il nuovo bosco urbano a margine di viale Kennedy tra le aree destinate allo sviluppo urbano ed il viale stesso. In previsione, anche la riqualificazione del filare alberato esistente sul tratto iniziale del viale che parte da via Agrate con la prosecuzione fino a via De Gasperi. Verranno, infine, realizzati percorsi di mobilità lenta (piste ciclabili e marciapiedi) per la connessione tra l’area a verde ad est della via Kennedy e il centro storico di Concorezzo.

Residenze in edilizia convenzionata e servizi commerciali

Nel dettaglio il Comune ha previsto che l’intervento residenziale nell’area ovest sia per il 25% dedicato a residenza convenzionata con priorità ai residenti in Concorezzo ed alle fasce con redditi modesti. Il Piano ammetterà anche insediamenti commerciali e di servizio locale che siano di supporto al nuovo complesso urbano ed alle aree residenziali limitrofe