Un inedito per Area Sanremo: Tregasio fa il tifo per Aurora

Si intitola «Vivo per te» l’inedito di Aurora Magrelli per il Festival di Sanremo.

Un inedito per Area Sanremo

La studentessa 16enne (compirà 17 anni il prossimo 14 dicembre), residente a Tregasio, ha partecipato all’inizio del mese alle audizioni di «Area Sanremo», che anche quest’anno ha aperto le sue porte a centinaia di giovani talenti pronti a calcare il palco del Festival della Canzone Italiana.

L’iscrizione era riservata a giovani artisti di età compresa tra i 16 anni e i 30 anni, che potevano candidarsi in una categoria tra «singolo», «duo» o «gruppo» presentando brani inediti, uno destinato alle audizioni e l’altro per l’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

A dicembre la sfida

A dicembre, nella «Città della Musica», i quattro vincitori di Area Sanremo si scontreranno con i finalisti di Sanremo Giovani. Una sfida-evento, trasmessa anche in diretta tv, nel corso della quale saranno decretati i nomi dei due giovani artisti che a febbraio 2023 parteciperanno al Festival della Canzone Italiana direttamente tra i «big» del Festival. Per chi vincerà sarà un’occasione unica per farsi spazio nel mondo della grande musica italiana e per tutti una grande opportunità per crescere e arricchire la propria esperienza attraverso audizioni ed esibizioni per mettersi alla prova, confronti con esperti del settore e tante iniziative collaterali.

L'esito a giorni

«Aspettiamo l’esito a giorni - racconta Aurora, studentessa al quarto anno all’istituto superiore Ghandi di Villa Raverio, con indirizzo artistico - Mia mamma Francesca è la più ottimista, mio papà Salvatore invece mi tiene con i piedi per terra. Andrà come andrà, l’impegno ce l’ho messo ma è un’avventura bella tosta. Dovesse andare male, ci riproverò più avanti».

Sono infatti quattrocento i cantanti in gara per conquistare uno dei quattro posti disponibili per la sfida televisiva di dicembre in Rai. I quattro giovani provenienti da Area Sanremo, sfideranno gli otto classificati di Sanremo Giovani. Da lì usciranno i nomi dei due cantanti che si confronteranno con i «big» della canzone italiana sul palco dell’Ariston.

In attesa del responso tutta Tregasio e non solo fa il tifo per Aurora!