Il sindaco di Villasanta Lorenzo Galli e il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per la gestione condivisa tra i due Enti dell’edificio storico alla porta del Parco di Monza su viale Cavriga, lato Comune di Villasanta.

Un infopoint nell’edificio storico del Parco di Monza: accordo per una gestione condivisa

L’accordo, frutto di un confronto tra Parco e Comune, ospiterà un Infopoint destinato a fornire informazioni turistiche e materiale sulle tante aree di interesse del Parco di Monza, ma anche a promuovere le opportunità che offre il territorio cittadino, dai tanti eventi programmati ai punti di interesse. L’obiettivo finale è infatti quello di migliorare il rapporto

di osmosi tra il Parco di Monza e Villasanta, informando sia i cittadini che i visitatori che arrivano da fuori.

All’attivazione del punto informativo, la gestione sarà in carico al Comune, attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio.

La presenza di un infopoint nell’antico edificio è stata valutata particolarmente opportuna sia per posizione strategica che per la compatibilità culturale con le altre attività ospitate negli stessi spazi. L’edificio è sede infatti della Casa della Poesia di Monza che contribuisce alla gestione del “Parco letterario Regina Margherita e del Parco Valle Lambro”

Impegni

L’accordo tra i due enti impegna il Parco a mettere a disposizione i locali; fornire materiale informativo; concedere la presenza delle guardie ecologiche volontarie in orari al di fuori delle attività prestate obbligatoriamente per il Parco.

Il Comune di Villasanta si impegna a raccogliere le adesioni dei volontari; formalizzarne la collaborazione, coordinarli e formarli; a definire il calendario aperture.

Si apre dunque la fase di coordinamento con le associazioni cittadine per la pianificazione del nuovo servizio.