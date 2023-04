ASST Brianza rilancia l’attività di procurement (promozione e reperimento di organi e tessuti).

Un infopoint per promuovere la donazione degli organi

In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule promossa dal Ministero alla Salute per domenica 16 aprile, i Gruppi A.I.D.O. di Agrate, Vimercate, Ornago e Concorezzo organizzano due eventi in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero del Procurement di Vimercate.

Venerdì 14 aprile, dalle 9.00 alle 15.00, presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate (Via Santi Cosma e Damiano) sarà attivo l’infopoint del Coordinamento cui rivolgersi per richiedere informazioni e per dichiarare la propria volontà a donare;

Domenica 16 aprile, alle 11.15, presso la Cappella SS. Cosma e Damiano (all’interno dell’Ospedale), sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i donatori defunti.



Tutto quello che c'è da sapere

Durante le due giornate saranno presenti volontari dell’A.I.D.O. dei Comuni sopra elencati per dare informazioni sui prelievi ed i trapianti in Lombardia e nel nostro Paese, distribuire materiale informativo dell’Associazione, raccogliere le dichiarazioni di volontà a donare gli organi post mortem dei cittadini che chiederanno di farlo.

Un gesto che può salvare molte vite

Ogni anno, grazie al trapianto, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena. Chi ha ricevuto un trapianto può riprendere la propria vita, tornare al lavoro, fare sport e avere figli.

Per consentire tutto ciò è necessario un forte incremento delle donazioni d’organo. Quando la vita di più persone dipende dal trapianto di un organo, un donatore in più fa la differenza. Un solo donatore di organi e tessuti infatti può salvare

molte vite.

Per quanto riguarda Asst Brianza, nel 2022 sono stati quattro gli organi donati (due reni, un fegato, un cuore), 280 i tessuti (fra cornee, tessuti muscolo-scheletrici, teste di femore, valvole cardiache, vasi, cute).

Istituito il Coordinamento Ospedaliero e Procurement

Da qualche settimana è stato costituito il Coordinamento Ospedaliero e Procurement (COP) di ASST Brianza. Il compito principale di questo organismo è quello di revisionare e creare percorsi organizzativi e formativi, rivolti al personale sanitario, per permettere, in caso di decesso di ogni paziente ricoverato o presente nei Pronto Soccorso, la possibilità di donare i propri organi e tessuti se avesse manifestato o registrato questa volontà.

Responsabile aziendale del COP dell’ASST è Simona Magni, anestesista. Per ogni presidio sono stati identificati, poi, un referente medico e un referente infermieristico. Rispettivamente: per Carate, Anna Gandino e Ilaria Maria Ventura; per Desio, Alberto Facchini ed Efrem Pelucchi; per Vimercate, Simona Magni e Simone Scarabelli.