Potature, riqualificazione dell’area verde di via Berchet e ripiantumazioni delle aree gioco comunali. Si è da poco concluso l’appalto per la manutenzione del verde a Desio, un investimento di circa 226mila euro finalizzato a soddisfare le reali necessità del territorio, oltre che delle specie arboree selezionate.

Un investimento da oltre 220mila euro per la manutenzione del verde

Le potature: 114mila euro per gli interventi di potatura. Sono circa 500 gli alberi potati che sono stati selezionati, 43 quelli abbattuti e 5 ceppaie rimosse.

Tra i lavori piu’ significativi: la potatura dell’area di Piazza Martiri di Fossoli, dove, vista la portata degli agenti atmosferici attuali, sempre più frequentemente si verificava la caduta di grossi rami dagli alberi. Contestualmente è stata prevista la rimozione di 4 ceppaie ribaltate e l’abbattimento di alcune conifere morte e instabili. All’interno dell’area sono già state potate le siepi, con questo intervento definitivo si è assistito a una vera e propria riqualificazione complessiva di tutta la zona; la rimozione degli alberi caduti durante il nubifragio luglio 2023 all’interno dell’area verde di via due Palme (di fronte all’Eurotaverna); l’abbattimento di alcuni alberi morti e instabili all’interno del parco di Villa Tittoni, oltre che la potatura dei tassi presenti lungo la cancellata dalla parte di via Roma, un intervento che aveva l''obiettivo della salvaguardia del Tasso, quale specie prediletta dei giardini storici, oltre che la messa in sicurezza della carreggiata stradale sul quale si affacciano. Ma non solo. E’ stato inoltre effettuato l’abbattimento di circa 10 alberi morti presenti all’interno dell’area verde che collega via Parini a via Agnesi, le piante erano completamente morte ed, essendo collocate a ridosso delle case, risultavano un pericolo. Altri interventi importanti riguardavano la potatura del filare di tigli in via D’Annunzio, considerata la vicinanza delle alberature alle abitazioni, rami e foglie stavano invadendo le proprietà, dando problemi a tetti e grondaie.

Per contrastare il continuo proliferare del parassita takahashia japonica - il cui rimedio attualmente certificato dall’ERSAF è la “rimozione meccanica dei rami” – sono stati inseriti all’interno del piano delle potature Corso Italia e via Forlanini. Sono viali di liquidambar che si presentavano invasi dalla cocciniglia, senza forma, con rami morti, spezzati e che invadevano le abitazioni adiacenti, creando problemi a gronde e canali.

Per garantire la sicurezza degli abitanti sono stati inseriti anche i pioppi di via Sabotino (area bocciofila), che avevano raggiunto un’altezza massima che non ne garantiva la stabilità e, vista la vicinanza alle abitazioni e i fenomeni temporaleschi estivi, occorreva metterli in sicurezza. Ma non è tutto. Per assicurare la percorribilità delle piste ciclabili è stata introdotta la ciclabile di via Caravaggio (via Oslavia – via Mascagni), in quanto le alberature si presentavano completamente senza forma e, i rami bassi impedivano il passaggio e il corretto utilizzo del percorso. Sono stati inoltre messi in sicurezza i tigli in via Tripoli che, a seguito di sbrancamento di un ramo, sono stati potati. Da ultimo è stato rimosso ed estirpato il bambù infestante nell’area verde del campo da calcio in via Santa Lucia, è stata pulita l’area verde in via Enzo Ferrari - un intervento massiccio che ha puntato sull’eliminazione di diverse conifere morte - e potati gli alberi nel parcheggio di via Agnesi.

Area verde di via Berchet

Quasi 42mila euro sono stati riservati alla redazione e all’esecuzione del progetto che visto la riqualificazione dell’area verde di via Berchet, puntando sull’abbassamento delle siepi perimetrali e di vari arbusti, oltre alla potatura di alberature caducifoglie e delle conifere presenti.

Allo stesso tempo sono stati eseguiti piccoli interventi di giardinaggio volti alla messa in sicurezza delle alberature e siepi stradali: via Cechof – Varese, mediante l’abbattimento di esemplari arborei morti e la potatura delle siepi e arbusti su strada, garantendo il decoro urbano e la sicurezza viabilistica; la rimozione della siepe in via Zandonai, via Kolbe, Largo Lucchini; l’abbattimento di alberature morte in via Carso (con successiva ripiantumazione di nuove essenze, donando così una nuova immagine a un'area che era stata fortemente colpita dal nubifragio), Parco Birichino in via Oslavia, via Sabotino, via Santa Liberata, via Kulischioff, Corso Italia, via Bramante ed infine alcuni esemplari del filare di aceri in via Oslavia. Interventi di potatura per la salvaguardia delle specie sono stati effettuati invece in via Lombardia e nel parcheggio di via Gentile.

Ripiantumazione delle aree gioco comunali

In seguito al nubifragio di luglio 2023 il territorio comunale ha subito una notevole diminuzione del patrimonio arboreo, per cui si è dovuto provvedere alla ripiantumazione di alcune aree, sia grazie alle compensazioni ambientali, sia grazie a progetti interni. Verso la metà di novembre 2024 sono stati messi a dimora 29 alberi all’interno del parco Luca Sala. Contestualmente è stato redatto un progetto per la piantumazione di circa 65 alberi all’interno delle aree gioco comunali.

Gli esemplari scelti sono stati coltivati in vivaio e hanno una circonferenza del fusto compresa tra i 16/18 cm, con l'intento di garantire un effetto visibile nell’immediato e, allo stesso tempo, avere maggiori sicurezze sull’attecchimento dell’essenza. Per garantire inoltre la corretta radicazione delle essenze, è stata predisposta una garanzia di attecchimento della durata di 3 anni, che comprende le irrigazioni di soccorso necessarie nei periodi siccitosi, la pulizia del tornello, la concimazione e l’eventuale ripristino dei pali tutori. Queste le aree delineate: via Santa Lucia, via Risorgimento, via Romagna, via Don Bonzi/Bosio, asilo Adamello, via Volta, via Oslavia, parchetto via Segantini e via Varese – De Gasperi.

Parco giochi di via Volta

Proseguono gli interventi di riqualificazione del parco e contestualmente sono in corso i lavori per il posizionamento di una recinzione a protezione dell'area gioco.