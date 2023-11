Un kit di benvenuto per tutti i nuovi nati di Bernareggio

Ogni bimbo che nasce è una gioia per la famiglia che lo accoglie, ma è anche un lieto evento per l'intera comunità. Proprio per questo motivo l'Amministrazione comunale di Bernareggio ha deciso di regalare un kit di benvenuto a tutti i nuovi cittadini nati nel corso dell'ultimo anno (a oggi sono 85, ndr) e rinnovare così un’iniziativa inaugurata lo scorso anno.

Il kit di benvenuto

In particolare ai neo genitori verrà consegnato una borsa contenente un opuscolo con tutte le informazioni principali sui servizi garantiti dal territorio, prodotti per la primissima infanzia, come pannolini e salviette, ma anche brochure e buoni acquisto in quelle farmacie, parafarmacie e realtà sanitarie del paese che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune. Tra loro hanno confermato la partecipazione "L’Erboristeria" di via Buonarroti, la farmacia di via Galvani e quella di via Prinetti.

Due realtà in più

Ad esse si aggiungo quest’anno la "Dr Max", società che gestisce la farmacia di Villanova, e un’ostetrica, la dottoressa Barbara Colombo di Bernareggio. La prima metterà a disposizione delle famiglie alcuni prodotti per i neonati e un voucher spendibile nel reparto "Mum and Baby"; la seconda, invece, oltre a offrire un consulto ostetrico gratuito post parto, garantirà anche una serie di sconti su altri servizi e consulenze.

"Costruiamo una rete di servizi per le famiglie"

Alla presentazione del kit hanno partecipato l'assessore alla Persona, Jamila Abouri, il sindaco Andrea Esposito, la dottoressa Barbara Colombo e i rappresentanti della "Dr Max" della farmacia di Villanova, Giovanni Giudici e Leandro Cuzzocrea.