Un kit di benvenuto per tutti i nuovi nati di Bernareggio

Ogni bimbo che nasce è una gioia per la famiglia che lo accoglie, ma è anche un lieto evento per l'intera comunità. Proprio per questo motivo l'Amministrazione comunale di Bernareggio ha deciso di offrire un kit di benvenuto a tutti i nuovi cittadini nati nel corso dell'ultimo anno.

Il kit di benvenuto

Un regalo pensato insieme a tante realtà del territorio che, nei mesi scorsi, avevano aderito all'iniziativa del Comune e che di buon grado hanno deciso di donare alcuni dei propri prodotti ai nuovi nati e alle loro famiglie. All'interno di ciascun kit di benvenuto è possibile trovare una serie di voucher e prodotti adatti ai primi mesi di vita, come pannolini, creme e salviette, oltre ad un opuscolo utile per orientarsi sui servizi del territorio a disposizione delle famiglie.

Al fianco delle famiglie

Obiettivo dell'iniziativa, alla quale hanno aderito diverse attività commerciali, farmacie e parafarmacie del territorio, quello di offrire un regalo di benvenuto ai nuovi nati di Bernareggio (circa 70 da gennaio a settembre), ma anche quello di garantire il sostegno delle istituzioni e della comunità a tutte le famiglie. Nuove o "vecchie" che siano.

"L’intenzione era quella di consegnare un segnale di benvenuto ai nostri nuovi concittadini e per farlo abbiamo pensato di coinvolgere attività e realtà del nostro territorio attive in questo settore che vogliamo ringraziare per aver aderito - spiega l’assessore ai Servizi alla persona, Jamila Abouri - Oltre ai prodotti abbiamo consegnato alle famiglie anche un opuscolo con informazioni relativi ai servizi attivi in paese che si rivolgono non solo ai bambini, ma anche a mamme e papà: essere genitori oggi è una sfida importante, motivo per cui il Comune e l’Amministrazione vogliono offrire alle famiglie tutto il proprio sostegno".

Come ritirare il kit

Il kit è stato presentato durante la manifestazione "Made in Bernareggio" dello scorso 23 ottobre ed è già stato consegnato ad alcune delle famiglie presenti. Per coloro che volessero farne richiesta, è possibile ritirare il materiale direttamente in Comune nei giorni 5-12-19 e 26 novembre dalle 9 alle 12.