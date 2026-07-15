Un libro per ricordare Dante Oreste Orsenigo, il “politico della gente”

Un libro dedicato alla straordinaria vicenda umana, politica e amministrativa di Dante Oreste Orsenigo, «il politico della gente» e il «parlamentare della Brianza», al quale il Comune di Carate Brianza ha già intitolato l’Aula consiliare.

Il progetto finanziato dalla Bcc

Sarà stampato in quattromila copie, grazie al contributo da 16mila euro che la Banca di credito cooperativo di Carate e Treviglio ha donato al Comune per la pubblicazione del volume dedicato alla figura del compianto onorevole scomparso nel 2014. Nella determina, pubblicata in questi giorni all’Albo pretorio, l’Amministrazione comunale ha formalizzato l’accettazione dell’erogazione liberale da parte dell’istituto di credito guidato da Ruggero Redaelli.

La somma consentirà di coprire integralmente i costi dell’iniziativa culturale, dalla progettazione grafica alla stampa fino alla pubblicazione del libro, senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

Il volume, scritto a quattro mani da due firme autorevoli del giornalismo e della cultura locale – Giovanni Santambrogio e Luigi Losa – ripercorrerà attraverso interviste, testimonianze, aneddoti inediti e documenti storici la biografia di uno dei protagonisti della vita pubblica brianzola del secondo dopoguerra. Non soltanto il racconto di una carriera politica, ma anche quello di un’intera stagione che accompagna la trasformazione della Brianza, dalle radici del cattolicesimo sociale alla crisi della Democrazia Cristiana, fino all’avvento della Seconda Repubblica.

Dalla Libreria D’Ors al Parlamento: la vita del “politico della gente”

Nato a Giussano nel 1926 e cresciuto nel movimento cattolico brianzolo, Orsenigo si era iscritto alla Dc nel 1946, unendo all’impegno politico quello culturale con la fondazione della «Libreria D’Ors» a Carate Brianza. L’incontro con Giovanni Marcora, esponente della Resistenza e della corrente della «Base», ne segnò la svolta politica, rendendolo punto di riferimento per la Democrazia Cristiana.

Sindaco di Carate Brianza per più mandati e deputato dal 1983 al 1992, Orsenigo mantenne un legame indissolubile con il territorio, portando a Roma le istanze locali. Le quattromila copie saranno distribuite in occasione della presentazione ufficiale del volume e attraverso iniziative culturali promosse dal Comune, con l’obiettivo di valorizzare una memoria che continua a rappresentare un patrimonio condiviso per l’intero territorio.