Un libro usato per aiutare la Guinea Bissau

Un libro usato per aiutare la Guinea Buissau.

Per la Guinea Bissau

Domani e dopodomani, sabato 1 e domenica 2 aprile, torna ad Agrate Brianza il “Mercatino del libro usato” organizzato da Kibinti Onlus, associazione no profit che opera da anni a favore e a fianco della popolazione della Guinea Bissau con importanti progetti soprattutto in ambito educativo, formativo e sanitario.

Due giorni di vendita non stop

L’appuntamento è all’auditorium “Mario Rigoni Stern” della Cittadella della cultura di in via Ferrario 53, con orario non stop dalle 9 alle 19. Nella grande sala saranno esposti centinaia di volumi suddivisi in modo da facilitarne la ricerca: biografie, fantasy, narrativa italiana e straniera, libri per ragazzi, manuali di cucina oppure saggi… la scelta è molto ampia e “perdersi” tra i libri è davvero divertente. Il mercatino, come sempre, è a offerta libera. I volontari di Kibinti Onlus saranno sempre presenti per accogliere i visitatori e aiutarli a trovare quello che stanno cercando.

Un 'occasione per dare il punto sui progetti

Le due giornate rappresentano anche l’occasione per fare il punto su quanto sta succedendo in Guinea Bissau e sulle attività di promozione dell’associazione in Italia.

Il ricavato per una casa famiglia

In particolare, i volontari spiegheranno le ultime novità sul progetto “Casa Famiglia “Samorì”, spazio di accoglienza e cura per bimbi in difficoltà o malati, e punto di riferimento per specialisti e tecnici che operano nel paese africano. La “Casa Famiglia”, che ha sede nella capitale Bissau, è finanziata totalmente da Kibinti Onlus. Tutto il ricavato del mercatino verrà utilizzato proprio per questo importante progetto.

Il “Mercatino del libro usato” è patrocinato dal Comune di Agrate Brianza. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.kibintionlus.org oppure scrivere all’indirizzo info@kibintionlus.org