Un maxi murales per imprimere per sempre nella memoria il sacrificio dei Martiri Vimercatesi

L'opera in ricordo dei sei giovani partigiani trucidati sarà realizzata sulla parete di un palazzo del centro cittadino a cura di "Orticonoodles".

Un maxi murales, grande quanto la parete di un palazzo, per imprimere per sempre nella memoria il ricordo del sacrificio dei Martiri Vimercatesi.

Il via libera della Giunta al maxi murales accanto a Villa Sottocasa

La Giunta comunale di Vimercate, nella seduta di ieri, mercoledì 18 marzo, ha approvato la realizzazione di un murales sulla

parete nord di un immobile privato, un palazzo al civico 61 di Vittorio Emanuele II, accanto a Villa Sottocasa, nel centro storico della città.

Progetto affidato a “Orticanoodles” in memoria dei Martiri Vimercatesi

L’iniziativa, inserita nel progetto di valorizzazione della memoria collettiva attraverso la Street Art e il Graffiti Writing, nasce con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, socialità e riflessione, coinvolgendo un collettivo artistico. Il progetto è stato affidato a “Orticanoodles” e mira a riqualificare la facciata del condominio, trasformandola in un’opera d’arte capace di raccontare la memoria della comunità. E in particolare il sacrificio dei sei giovani partigiani martiri, uccisi tra il dicembre del 1944 e il febbraio del 1945 dai nazifascisti.

Accanto al Must

La posizione strategica della parete, accanto a Villa Sottocasa, sede del Must(Museo del Territorio), rende il murales un punto di riferimento culturale e simbolico per la città di Vimercate.

“La scelta della localizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione con i condomini proprietari della parete – scrive il Comune in una nota – che, durante l’assemblea ordinaria del 6 marzo, hanno espresso il proprio assenso all’intervento e approvato il testo della scrittura privata che disciplina gli accordi tra le parti”.

Il progetto coinvolge anche una classe dell’istituto Vanoni e Anpi

Il progetto del murales, già approvato dalla Giunta nel novembre 2025, prevede anche un percorso partecipativo con le scuole, coinvolgendo gli studenti della classe quinta CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’ISS Vanoni di Vimercate, guidati dal professor Matteo Ghislotti, nella promozione della memoria attraverso l’arte urbana. Studenti che si occuperanno in particolare dell’ideazione di una scritta che accompagnerà il murales in cui compariranno i volti dei Martiri. Progetto che vede anche il coinvolgimento di Anpi Vimercate impegnata nell’opera di divulgazione dell’esempio dei Martiri.

L’opera pronta per le celebrazioni del 25 Aprile?

“La realizzazione del murales – aggiunge ancora l’Amministrazione comunale – rappresenta un ulteriore passo verso la riqualificazione del centro storico e il rafforzamento del legame tra cittadini e territorio. I lavori avranno inizio nelle prossime settimane e si concluderanno entro il mese di aprile”.

La soddisfazione dell’assessore

“Sono entusiasta di aver portato a Vimercate artisti di fama nazionale come gli Orticanoodles, che da sempre lavorano sul tema della memoria – ha dichiarato Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città – Auspichiamo che questo sia il primo di una serie di interventi che potranno svilupparsi nei prossimi anni”.

Chi erano i Martiri Vimercatesi

I Martiri Vimercatesi sono un gruppo di giovani partigiani di Vimercate che tra il 1944 e l’inizio del 1945 furono impegnati in azioni di sabotaggio contro fascisti e nazisti. Tra le azioni anche quella messa a segno nel dicembre del 1944 al campo volo nazista di Arcore. Azione in cui perse la vita Iginio Rota (Acciaio), capo del gruppo partigiano.

Con lui c’erano anche Emilio Cereda (Cid), Renato Pellegatta (Rena), Luigi Ronchi (Nabo), Aldo Motta (Mirko), Pierino Colombo (Rabo), successivamente catturati e fucilati dai nazifascisti il 2 febbraio del 1945.

Ecco come verrà

Chi sono gli “Orticanoodles”

Gli “Orticanoodles” sono un duo di street artist di fama internazionale, composto da Wally (Walter Contipelli) e Alita (Alessandra Montanari). Sono noti per murales monumentali che fondono arte pop, tematiche sociali e storia. Negli ultimi anni hanno trasformato il quartiere Ortica di Milano in un museo a cielo aperto.