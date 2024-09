A inizio, anno, in Consiglio comunale, l’assessore al Commercio di Seveso, Marco Mastrandrea, aveva annunciato la possibilità di creare un piccolo mercato per i residenti. Ora la Giunta l’ha messo nero su bianco: in via Luigi Maderna arriverà il mercato.

Un mercato settimanale per la zona rimasta senza negozi e supermercati

Sperimentale e provvisorio. Sarà un mercato settimanale di piccole dimensioni, «per incrementare l'offerta commerciale e migliorare l'offerta merceologica in un'area cittadina che ha subito negli ultimi anni una desertificazione commerciale importante», si legge nella delibera ufficiale.

Nella zona residenziale compresa tra le vie Sanzio, Manzoni, Redipuglia, De Gasperi e San Francesco non sono infatti presenti esercizi di vicinato o medie strutture di vendita che possono garantire ai residenti un’adeguata offerta di prodotti alimentari. L’ultima chiusura in ordine di tempo è stata quella della media struttura di vendita in via Adua.

E visto che, per due anni consecutivi, in occasione della Fiera di Calendimaggio, in via Luigi Maderna è stato sperimentato con successo il posizionamento di bancarelle dedicate ai produttori agricoli del territorio, la Giunta Borroni ha previsto una sperimentazione di dodici mesi del mercato settimanale, nel corso della quale «si potrà accertare l’effettivo riscontro sia da parte degli operatori che della popolazione residente. La fase sperimentale prevederà un congruo lasso di tempo in modo da poter valutare sia le effettive potenzialità del mercato sia le eventuali modifiche che si riterrà opportuno apportare», si legge ancora nella delibera. Il mercato sarà costituito da dieci banchi: quattro di alimentari, quattro di non alimentari, uno riservato ai battitori e uno ai produttori agricoli.

Avrà una cadenza settimanale nella giornata di martedì o giovedì, con orario di svolgimento ancora da definire. Per le assegnazioni dei posteggi il Comune procederà con un apposito bando in base agli indirizzi di Regione Lombardia in materia.