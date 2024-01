Scatteranno il prossimo lunedì, 5 febbraio, e si protrarranno per circa un mese. Stiamo parlando dei lavori che BrianzAcque si appresta a inziare lungo la Sp6, Strada Provinciale 6 Monza- Carate Brianza, a Biassono, nel tratto compreso tra via Giuseppe Mazzini e via Giacomo Matteotti. Un cantiere necessario per l'avanzamento dei lavori finalizzati al risanamento preventivo del collettore fognario est "Sovico-Parco di Monza, un intervento di vaste proporzioni che prevede quasi otto chilometri di condotte da riqualificare oin cinque comuni, con una spesa complessiva di 16 milioni di euro.

Un mese di lavori sulla Sp6 a Biassono: come cambia la viabilità

I lavori potrebbero portare alcuni disagi alla viabilità. Viabilità che è stata rivosta proprio per l'avvio del cantiere. In particolare le modifiche temporanee alla viabilità prevedeono di deviare il traffico veicolare, ad eccezione dei residenti e dei mezzi pubblici, lungo un percorso alternativo, che interesserà le vie Alberto da Giussano, I° Maggio, Mazzini, De Gasperi, Europa, Padania e Misericordia. Il percorso è indicato da appositi cartelli.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Nello stesso tratto di SP6, ad accesso consentito a residenti e mezzi pubblici tra le vie Alessandro Volta e Misericordia, verrà istituito un senso unico alternato compreso tra le vie Giuseppe Mazzini e Giacomo Matteotti. Il transito sarà regolato da impianto semaforico. Prevista in aggiunta, durante la settimana, la presenza di movieri del traffico nelle ore di punta, comprese tra le 7:00 e le 8:00 del mattino e le 17:30 e le 18:30 del pomeriggio.

Tempistiche

Salvo imprevisti, la mobilità alternativa, rimarrà in vigore per circa un mese, sino al prossimo venerdì 8 marzo. Le soluzioni viabilistiche sono state condivise con gli uffici del Comune di Biassono, l’Assessorato alla viabilità e la Polizia Locale.