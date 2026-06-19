Un milione di euro per il progetto AUT Evolution

Il Comune di Concorezzo si è aggiudicato un finanziamento da 1 milione di euro nell’ambito del Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La graduatoria definitiva è stata approvata con verbale conclusivo della Commissione di valutazione del 15 giugno 2026.

Le finalità

Le risorse saranno destinate alla realizzazione del progetto AUT Evolution, il grande intervento di rigenerazione urbana e sociale che sorgerà nell’area di via Primo Maggio, su un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’obiettivo del progetto è creare un polo di inclusione dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. La realizzazione di AUT Evolution è prevista da un accordo di co-progettazione fra Comune di Concorezzo e Cascina San Vincenzo ETS, realtà attiva da anni sul territorio nell’ambito dei servizi per l’autismo e dell’inclusione sociale.

Il finanziamento rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo del progetto, che integra servizi sociosanitari, spazi educativi, laboratori per l’inclusione lavorativa, aree sportive e culturali, oltre a funzioni aperte alla cittadinanza.

Il contributo statale si aggiunge ad altre risorse già intercettate dal Comune, tra cui un precedente finanziamento regionale pari a circa 150mila euro confermando la capacità dell’Amministrazione comunale di attrarre fondi per la realizzazione di interventi strategici sul territorio, e da Cascina San Vincenzo ETS, che ha già ottenuto il sostegno economico da BCC Milano, Fineco Bank, Fondazione Banca del Monte Lombardia, Fondazione Della Frera oltre a risorse proprie dell’ente ed ha candidato il progetto al bando emblematici di Fondazione Cariplo.

I commenti

“L’assegnazione di questo importante finanziamento è un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e alla visione che sta alla base di AUT Evolution – ha dichiarato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio –. Si tratta di un progetto che unisce rigenerazione urbana, inclusione sociale e legalità, restituendo alla comunità un’area che diventerà un punto di riferimento per tutto il territorio. L’ottenimento di ulteriori risorse pubbliche conferma la solidità del percorso avviato e la capacità del Comune di Concorezzo di intercettare opportunità concrete per trasformare un’idea in un’infrastruttura sociale reale e sostenibile. AUT Evolution rappresenta il secondo progetto con Cascina San Vincenzo a Concorezzo nell’ambito della rigenerazione di beni confiscati alla mafia. Abbiamo infatti già inaugurato ed è a pieno regime l’appartamento “Una casa per noi” per la residenzialità di giovani adulti nello spettro autistico”.

“Questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione di AUT Evolution – ha precisato Efrem Fumagalli, presidente di Cascina San Vincenzo –. Il progetto nasce dall’ascolto delle famiglie e dal bisogno di creare spazi adeguati alla presa in carico delle persone con autismo lungo tutto l’arco della vita. Il sostegno istituzionale e i finanziamenti ottenuti rafforzano una visione condivisa che mette al centro inclusione, dignità e opportunità concrete. AUT Evolution potrà così diventare un luogo capace di generare valore non solo per le persone coinvolte direttamente, ma per l’intera comunità”.

AUT Evolution

AUT Evolution è un progetto di rigenerazione urbana e sociale che sorgerà a Concorezzo, in via Primo Maggio, su un’area confiscata alla criminalità organizzata di circa 6.800 mq. Il progetto prevede il recupero di un padiglione dell’Expo 2015 e della cascina presente nell’area, con la creazione di un polo dedicato all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Il progetto prevede un centro socioeducativo, ambulatori e servizi riabilitativi, uno studentato inclusivo, spazi per la formazione, laboratori per l’inclusione lavorativa, aree sportive e spazi aperti alla cittadinanza, tra cui un bar-ristoro e spazi per associazioni. Il quadro economico complessivo è di circa 5,5 milioni di euro, sostenuto da risorse pubbliche e cofinanziamenti, tra cui 1 milione di euro ottenuto con il bando nazionale e circa 150 mila euro da fondi regionali.

AUT Evolution coinvolgerà circa 220 utenti con disturbo dello spettro autistico (bambini, giovani e adulti), 500 familiari, 240 insegnanti e operatori sociali formati ogni anno, 30 professionisti, tra educatori, psicologi, logopedisti e psicomotricisti, oltre al personale tecnico e amministrativo. Si prevede inoltre una frequentazione annua di circa 5.000 persone tra utenti del ristoro, partecipanti alle attività culturali e praticanti dello sport inclusivo.