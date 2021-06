Un nome per il Parco Agnesi di Desio, il concorso è alla fase finale

Un nome per il Parco Agnesi di Desio, il concorso è giunto alla fase finale. Oltre trecento le proposte: cinque i nomi tra cui scegliere.

Un nome per il Parco Agnesi

Si è appena concluso il concorso di idee rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio per trovare un nome al nuovo Parco di via Agnesi. “Aiutaci a trovare un nome al Parco di via Agnesi, osserva la foto e lasciati ispirare!”, questo era lo slogan con cui il Comune di Desio ha chiesto la collaborazione degli studenti per intitolare il nuovo Parco cittadino. E' possibile votare solo attraverso l'app Municipium. Dal 21 maggio all’1 giugno ogni studente ha potuto scrivere la proposta di nome su un bigliettino e imbucarlo nell’urna che ha trovato presso la propria scuola.

La scelta è dei cittadini

Sono 313 le proposte pervenute. Non è stato semplice per la commissione, composta dall’Amministrazione comunale, Servizio Partecipazione e Cittadinanza attiva, da una delegazione del gruppo di mamme “Divertiamoci Tutti Insieme “ e di Legambiente Desio Circolo "R.Giussani". La scelta dei 5 nomi finalisti da mandare in sondaggio fra tutti i cittadini attraverso la piattaforma di Municipium, come spiegano dal Comune, è stata effettuata cercando di partire dalla storia di questo parco, "che è sostanzialmente un parco agricolo voluto e sostenuto dai cittadini, anche attraverso un percorso di partecipazione: 'laboratori urbani per il governo del territorio' che ha portato alla messa a punto del nuovo piano di governo del territorio a zero cemento della città di Desio. La variante urbanistica infatti, ha cancellato il 60 per cento circa della superficie che il precedente Piano di Governo del Territorio destinava ad ulteriore urbanizzazione, restituendo all’agricoltura, al verde pubblico e alla non trasformazione più di un milione di metri quadri di verde".

Nel 2014 erano stati piantati circa mille alberi

Nel 2014 inoltre, grazie a Timberland e Legambiente, sono stati piantati in quest’area circa 1000 alberi in quello che diventerà il nuovo bosco nel corridoio ecologico che collega i due parchi del Grugnotorto e Brianza Nord di Seregno, uniti in un unico grande parco locale di interesse sovraccomunale denominato “GruBria” - nato per la tutela e la riqualificazione del territorio. L’Amministrazione comunale ha poi inoltre realizzato percorsi ciclopedonali e una struttura da calisthenics per il fitness all’aria aperta. La Commissione ha scelto questi 5 nomi da sottoporre al voto finale di tutti i cittadini affinché possano scegliere il nome definitivo del Parco.

Questi i nomi tra cui scegliere

Questi i nomi tra cui scegliere: Parco delle Farfalle, Parco Libertà, Parco Paradisio, Parco Trialbero, Parco Verde. Le votazioni rimarranno aperte dal 10 al 22 giugno sulla APP del Comune Municipium, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. Per chi avesse difficoltà, sarà possibile ricevere assistenza e supporto al voto presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (ingresso A del palazzo comunale) da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Sarà sufficiente portare con sé il proprio smartphone. Per assistenza telefonica chiamare il 0362/392251.

"Un parco che è di tutti"

“Il percorso partecipativo per scegliere il nome è il giusto coronamento per un parco che immaginiamo di tutti ed in particolare dei ragazzi di oggi e degli adulti di domani: sottratto alla cementificazione e aperto all’intera città. Uno spazio che non solo si inserisce armoniosamente in una area verde più grande, ma è parte integrante della cittadella dello sport. La prossimità al centro sportivo, al PalaBancoDesio, alla piscina comunale e al Polo scolastico lo rende il luogo perfetto per passeggiare, correre, fare esercizi all’aria aperta” commenta l’assessore alla Partecipazione e allo Sport Giorgio Gerosa.

L'area verde si inserisce nel Plis

“Questo nuovo parco si inserisce in uno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Plis) più grandi della Regione Lombardia – dichiara l’assessore alle Politiche di Governo del Territorio, Giovanni Borgonovo - Un progetto che coinvolge in un Consorzio dieci Comuni: Desio, Bovisio Masciago, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Varedo e Seregno, per una durata di 50 anni. Il nostro principale obiettivo è quello tutelare il verde, la biodiversità e le connessioni ecologiche, insieme ad una fruizione condivisa degli spazi verdi, anche tramite una rete di percorsi ciclo pedonali e attrezzature”.