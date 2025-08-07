Patto tra Consulta e Quartiere

Si è tenuta martedì 5 agosto nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti a Vimercate la firma del Patto di Cittadinanza tra due cittadine iscritte alla Consulta di Velasca Roberta Fumagalli e Elisabetta Zaza e l’Assessora alla partecipazione, Elena Lah.

Un nuovo apparecchio DAE nel quartiere Velasca

La firma del patto di cittadinanza arriva dopo che la Giunta comunale, nella seduta di martedì 25 luglio, ha deliberato e dato il via ufficiale al progetto intitolato “Installazione e gestione di un apparecchio DAE nel quartiere Velasca”.

Il Patto di Cittadinanza nasce dall’iniziativa di Roberta Fumagalli e Elisabetta Zaza iscritte alla Consulta di Velasca e componenti del Comitato “Un fiore per Linda”, che hanno proposto di attivare e gestire un apparecchio DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) a disposizione di tutta la comunità del quartiere Velasca.

L’obiettivo è quello di garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, rafforzando così la sicurezza e la solidarietà tra i cittadini.

Il patto prevede che l’apparecchio DAE venga installato nel quartiere e che venga curata la sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, attraverso un’attenta supervisione e verifiche periodiche per assicurare il suo corretto funzionamento.

Ci saranno anche dei corsi di formazione per i cittadini

Inoltre, saranno organizzati corsi di formazione rivolti ai cittadini, per insegnare come utilizzare correttamente il defibrillatore e come occuparsi della sua manutenzione a cura dell’associazione Volontari di Pronto Soccorso (AVPS) di presenti con Erminia Colnaghi alla firma del patto di cittadinanza.

L’installazione e l’attivazione del DAE rappresentano un passo fondamentale nel progetto “Velasca Cardio Protetta”, che mira a rendere il quartiere più sicuro e attento alle emergenze sanitarie.

Inaugurazione il 21 settembre

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 21 settembre alle ore 11.30 in Piazza Giordano Bruno, durante la terza edizione di “Un Fiore per Linda”, un momento speciale dedicato al ricordo di Linda e alla solidarietà.