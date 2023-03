Un nuovo manto di asfalto per i piazzali antistanti gli ingressi del Cimitero di Velate e una nuova asfaltatura per le parti più ammalorate del marciapiede di via Pasta.

Un nuovo asfalto per il piazzale del cimitero a Usmate Velate

La Giunta Comunale di Usmate Velate guidata dal Sindaco Lisa Mandelli ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria dei piazzali antistanti gli ingresso del Cimitero di Velate. Contestualmente, l’Amministrazione Comunale ha anche approvato un intervento di restyling di porzioni di marciapiede di via Giuditta Pasta.

“Lo spazio antistante i due ingressi al cimitero di Velate necessitava di una riqualificazione con un nuovo asfalto – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Questo intervento è solo uno dei lotti su cui si interverrà nel corso del 2023 per incrementare la sicurezza delle nostre strade e per tutelare sia la mobilità su gomma che la mobilità ciclo-pedonale”.

I costi

Le opere avranno un costo complessivo di 30mila euro e saranno interamente finanziate con fondi ricevuti dal Comune di Usmate Velate da parte del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che già nel 2022 aveva trasmesso 60mila euro per analoghi interventi destinati ad opere pubbliche in materia di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.