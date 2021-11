Aiuti per chi ha bisogno

Il Comune di Agrate Brianza ha approvato il bando denominato “Aiutiamo ancora Agrate“, per l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno delle persone e delle famiglie in condizione di bisogno, vulnerabilità e fragilità, che hanno subito una riduzione del proprio reddito, conseguente dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19, tuttora in corso.

Un nuovo bando a sostegno delle famiglie agratesi

Come comunicato dall'Amministrazione comunale in queste ore sono sei le misure di sostegno previste:

- Misura 1 - Casa - Canone di locazione

- Misura 2 - Casa - Alloggi pubblici

- Misura 3 - Casa - Mutuo prima casa

- Misura 4 - Mensa scolastica

- Misura 5 - Sport e Cultura

- Misura 6 - Università

Requisiti richiesti

Per poter accedere al bando occorre essere in possesso di alcuni requisiti:

essere residenti in Agrate Brianza

avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) uguale o inferiore a € 20.000

aver avuto una riduzione del proprio reddito familiare causa Covid tra il 2020 e il 2021

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza, valida per beneficiare di più misure, cosiddetti “bonus”, esclusi quelli tra loro non cumulabili. I bonus sono cumulabili e danno diritto all’erogazione di una somma massima pari a € 2.000,00 per nucleo familiare beneficiario. possono accedere alla misura anche gli assegnatari di sostegno economico pubblico tra cui reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIGS a titolo esemplificativo).

Scadenze

Il bando è aperto da a partire da oggi, 8 novembre, fino al 30 novembre. Tutte le informazioni e il modulo di presentazione dell'istanza sono disponibili sul sito del Comune di Agrate Brianza La documentazione completa dovrà essere via mail a segreteria@progelweb.com

Chi non fosse in condizioni di presentare la domanda via mail può contattare il numero verde 800.587.397 (interno 4) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, e fissare un appuntamento per la consegna della documentazione cartacea presso la sede del Comune. Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno escluse dall’erogazione del contributo.