Un nuovo cantiere contro la dispersione idrica

Fondi del Pnrr

Cantiere da oltre 1,2 milioni di euro a Carate Brianza contro la dispersione idrica a cura di BrianzAcque: i lavori dall'1 settembre

Dall'1 settembre BrianzAcque avvierà un nuovo cantiere grazie ai fondi del Pnrr contro la dispersione idrica a Carate Brianza: circa 360 metri di condotta da sostituire per un investimento di oltre 1,2 milioni di euro e un risparmio annuo superiore a 3.500 metri cubi d’acqua

Il cantiere

Nuova tranche di lavori per il grande progetto di BrianzAcque, finanziato dal Pnrr, per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 22 comuni della Brianza.

Da lunedì 1 settembre partirà un cantiere che si snoderà nel comune di Carate Brianza per un totale di circa 360 metri di condotta. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 9,75 metri cubi di acqua al giorno pari a oltre 3,5 mila metri cubi all’anno. Secondo i calcoli

del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno all’incirca una durata complessiva di circa 3 mesi e mezzo per un costo di poco oltre 1,2 milioni di euro.

Le aree interessate

I lavori si svolgeranno presso la rotatoria di via Marengo, lungo la strada statale SS36, e fuori ambito stradale all’interno di un’area verde in zona Q8, affianco alla SS36, in parte al confine con il Comune di Verano Brianza. Qui le vecchie condutture, non più idonee a garantire ai cittadini un servizio

pienamente efficiente, verranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione. Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, per il cantiere di acquedotto in corrispondenza della rotatoria di via Marengo si impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto prevedendo, ove necessario, la chiusura temporanea della strada e l’istituzione di viabilità alternativa concordata con la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale. Per quel che riguarda, invece, l’ulteriore nuovo tratto di rete in attraversamento alla Statale 36 i lavori non influiranno sulla viabilità poiché è programmata la posa mediante la particolare tecnica no-dig di “perforazione orizzontale non guidata”, senza dover ricorrere ai tradizionali sistemi di scavo a cielo aperto.