Un nuovo concessionario per il Centro Sportivo Parco

Il Centro Sportivo Parco - settore calcio di Biassono ha un nuovo concessionario.

Novità al Centro Sportivo Parco

«Siamo entusiasti di annunciare una svolta importante per lo sport a Biassono: la gestione del settore calcio del Centro Sportivo Parco passa nelle mani della Leo Team Biassono, in sinergia totale con l’Acd Biassono, la cui attività calcistica verrà preservata e tutelata, come storia e tradizioni impongono» fa sapere la Giunta di Biassono. Una collaborazione che apre una nuova era per il calcio locale, all’insegna dell’innovazione, della crescita e di una passione condivisa che coinvolgerà tutta la comunità pur mantenendo vive le unicità e differenze che caratterizzano le due realtà, per storia e tradizioni.

L'accordo raggiunto

L’accordo per la gestione della parte calcistica dell’impianto comunale tra queste due importanti realtà sportive nasce dal desiderio di valorizzare ogni talento, offrire ambienti moderni e sicuri, e costruire insieme momenti di aggregazione per persone di tutte le età. Leo Team Biassono e Acd Biassono condivideranno le loro capacità e le loro forze per lanciare progetti formativi d’avanguardia, sostenere con entusiasmo il settore giovanile e organizzare eventi che sapranno accendere l’entusiasmo di appassionati, famiglie e cittadinanza. «L’Amministrazione comunale ha accolto con favore questa opportunità, convinta che il lavoro di squadra tra Leo Team Biassono e Acd Biassono rappresenti una garanzia di successo e benessere per il futuro dello sport a Biassono - sottolinea la Giunta - Siamo certi che, grazie all’impegno e alla dedizione di tutti, il Centro Sportivo Parco diventerà sempre più un punto di riferimento per chi ama il calcio e i suoi valori».

Il presidente della Leo Team

«Da parte mia e del gruppo che rappresento c’è e ci sarà piena disponibilità per concretizzare il progetto illustrato dal Comune nel rispetto reciproco delle necessità di entrambe le società - le parole del presidente della Asd Leo Team Biassono, Luigi Galliani, nuovo concessionario del centro sportivo comunale (settore calcio) - La grande famiglia del Biassono Calcio ha accolto con entusiasmo questo nuovo progetto, che per noi rappresenta una sfida entusiasmante e un passo in più verso il nostro obiettivo: far crescere i ragazzi nello sport, fianco a fianco con le famiglie, in un ambiente sano e ricco di valori. Insieme all’Asd Leo Team e al Comune di Biassono, siamo pronti a unire le forze per dare vita a nuove sinergie, realizzare progetti ambiziosi e offrire ai nostri tesserati un servizio sempre migliore. Il nostro centro sportivo è un luogo ricco di possibilità: ampi spazi, potenzialità da sviluppare e tanto margine di crescita. Con il lavoro di squadra e la passione di tutti, siamo certi di poter raggiungere traguardi importanti. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione comunale per il sostegno e l’attenzione che continuerà a dimostrare, aiutandoci a rendere il centro sportivo un punto di riferimento sempre più accogliente e moderno».

Il presidente dell'Acd Biassono

"Il nostro sogno è chiaro: diventare il cuore pulsante della comunità, un luogo dove sport, amicizia e condivisione si incontrano, e dove tutti possano sentirsi a casa» ha aggiunto Luca Beduschi, presidente dell’Acd Biassono, società calcistica storica biassonese dal 1950.

Il vicesindaco di Biassono, Donato Cesana

"Insieme alle due Asd, abbiamo creato un tavolo permanente di lavoro e condivisione per il futuro del centro sportivo e, soprattutto, per la tutela, lo sviluppo e la crescita del calcio locale di ambedue le Asd, a medio e lungo termine - sottolinea il vicesindaco, Donato Cesana - La convinzione è che sia la partenza di un nuovo corso gestionale di un impianto pubblico che, attraverso gli sforzi e l’impegno di ognuno, sia garanzia di crescita e miglioramento della qualità e dei servizi. Sarà un percorso non privo di ostacoli e difficoltà, ma con l’obiettivo di migliorare il livello sportivo e l’offerta sul territorio, in sinergia e condivisione. La nostra Torre Civica sarà inserita in entrambi i loghi societari, e sarà il simbolo dell’unione d’intenti, nel rispetto della diversità reciproche».

L'assessore allo Sport e Giovani, Nicola Viganò

"Penso che questa sinergia tra le due realtà calcistiche di Biassono, sia un’ottima opportunità di sviluppo non solo a livello sportivo ma anche un’ occasione per realizzare assieme progetti per migliorare e ottimizzare gli spazi del centro sportivo in accordo e in collaborazione con l’Amministrazione, oltre che realizzare iniziative atte a dare visibilità alle associazioni stesse oltre che al centro. Sono certo che con l’impegno e la professionalità dei dirigenti di entrambe le squadre, questo possa essere un obbiettivo che raggiungibile e soprattutto potrebbe essere di esempio ad altre realtà sportive del territorio. Ritengo che in generale, la collaborazione tra associazioni per l’ utilizzo e l’ottimizzazione degli spazi a disposizione, sia fondamentale per soddisfare la richiesta da parte delle stesse» conclude l’assessore allo Sport e Giovani, Nicola Viganò.

