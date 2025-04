Una nuova importante opportunità formativa arriva a Seregno nei mesi di maggio e giugno: un corso articolato in tre serate per ottenere il Patentino per cani.

Un nuovo corso di formazione per ottenere il patentino per cani

L'iniziativa, promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con la Città di Seregno ed ENPA di Monza e Brianza, è aperta a tutti, proprietari di cani e non, residenti a Seregno e non.

L'obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma anche con la comunità.

Dove e quando

Il corso si terrà dalle 20:00 alle 23:30 nelle seguenti date:

- Martedì 27 maggio

- Martedì 3 giugno

- Lunedì 9 giugno

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Civica Monsignor Gandini di Seregno in via XXIV Maggio.

Il programma: lezioni e test finale

Le tre serate saranno guidate da esperti del settore e affronteranno numerose tematiche indispensabili per la gestione del cane, tra cui:

- Etologia e sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita del cane

- I bisogni fondamentali del cane

- Comunicazione canina

- Obblighi di legge per i proprietari

- Prevenzione dell'aggressività

- Figure di riferimento in caso di problemi comportamentali.

Al termine del percorso formativo è previsto un Test di Apprendimento. I partecipanti che avranno frequentato tutte le lezioni e superato il test riceveranno un Attestato di Partecipazione.

Iscrizioni e contributo

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 maggio 2025, da effettuare inviando una email a patentino@enpamonza.it .

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro, da versare alla prima serata. L'intero ricavato sarà devoluto a favore dell'ENPA di Monza e Brianza per sostenere le sue attività.

Perché partecipare?

Questo corso rappresenta un'importante occasione per migliorare le proprie competenze nella gestione del cane e approfondire le normative sulla proprietà responsabile. Troppo spesso, infatti, errori nella conduzione e nell'educazione degli animali possono portare a situazioni di rischio o disagio.

Vale la pena ricordare che il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio cane, rispondendo civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni causate dall'animale.

Cos'è il patentino?

Secondo il Ministero della Salute, il patentino è «un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo con superamento di un test di verifica finale, organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale

territorialmente competente».

Un'occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano costruire un rapporto consapevole e responsabile con il proprio amico a quattro zampe!