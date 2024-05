Un nuovo medico di famiglia in città. Prenderà servizio il prossimo 5 giugno

Buone notizie per i besanesi. Attraverso il bando pubblicato lo scorso marzo per reclutare medici di medicina generale, dei ben novantanove posti vacanti nel territorio di competenza dell’Asst Brianza, solo tre sono stati coperti, uno dei quali in città.

Un nuovo medico di famiglia a Besana. Prenderà servizio il prossimo 5 giugno

E’ così che dal prossimo mercoledì 5 giugno un nuovo medico di base prenderà arriverà nello studio di via Matteotti a Villa Raverio: è la dottoressa Deborah Ruiu, oggi in servizio a Nova Milanese. Lavorerà accanto ai colleghi Paolo Tozzi, Paolo Tassi e Orlandina Carraro, occupandosi dei pazienti «lasciati» dal dottor Livio Giovenzana. Quest’ultimo, si ricorderà, in pensione dal primo giorno di maggio dopo trentasette anni dedicati alla cura dei besanesi.

«Manterrò gli stessi orari di ricevimento del dottor Giovenzana - ha assicurato Ruiu, raggiunta telefonicamente nei giorni scorsi - Per me prendere servizio a Besana è un po’ un ritorno a casa».

La dottoressa, infatti, risiede a Costa Lambro e in passato, per dodici anni, dal febbraio del 2001 all’agosto del 2013, è stata aiuto primario agli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza. Classe 1967, laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a pieni voti e con lode nel 1993 all’Università degli studi di Milano, è medico fisiatra, omotossicologo e agopuntore. E’ anche attiva nel volontariato nel Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta (Cisom) e nell’associazionismo.