Un nuovo parcheggio, e non solo, per Oreno

Un parcheggio che non è solo un parcheggio, ma anche una nuova strada e un'area verde di raccordo tra la zona agricola del borgo e quella più urbanizzata. Con anche una serie di novità viabilistiche.

Nuova veste per una porzione di Oreno

Questo in sintesi il contenuto del progetto presentato ieri sera, mercoledì 6 settembre, in occasione di un'assemblea pubblica che si è tenuta nella sala del Consiglio comunale di Vimercate. Al centro dell'incontro, a cui hanno preso parte una trentina di cittadini, in gran parte residenti di Oreno, la proposta elaborata dal tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale di centrosinistra di dare corso alla completa riqualificazione del parcheggio sterrato di via Rota, davanti all'oratorio della frazione.

Le condizioni attuali del parcheggio

Un polmone di posti auto importante per Oreno, da sempre però in condizioni a dir poco precarie. Il fondo sterrato lo rende di fatto impraticabile quando piove. Rifiuti abbandonati, scarsa illuminazione e fondo cieco completano l'opera.

Progetto da 700mila euro atteso da decenni

Da decenni le varie amministrazioni si erano ripromesse di riqualificare l'area. Ora è arrivata la volta buona. La Giunta guidata dal sindaco Francesco Cereda (presente all'incontro di ieri sera con l'assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio, il dirigente comunale Paolo Brambilla e il tecnico incaricato del progetto, Adriano Colleoni) ha infatti messo sul piatto poco più di 700mila euro. Un investimento importante che, oltre a dare una veste completamente nuova al parcheggio, creerà di fatto una nuova strada e metterà mano ad una serie di problemi viabilistici di quella porzione di borgo.

Le tempistiche

L'obiettivo dell'Amministrazione è procedere con l'approvazione del progetto definitivo entro l'autunno, appaltare i lavori per l'inverno e inaugurare la nuova opera entro la metà del 2024.

Il progetto e i numeri

L'intervento, su un'area complessiva di 3.500 metri quadrati, prevede innanzitutto, come detto, la completa riqualificazione del parcheggio. La pavimentazione sarà in acciottolato per la parte degli stalli di sosta. Da definire, invece, in accordo con la Soprintendenza, il materiale da usare per la corsia centrale che sarà a tutti gli effetti una strada. I parcheggi previsti saranno 71, a lisca di pesce su entrambi i lati, oltre a 2 stalli per disabili e altri 2 per la ricarica delle auto elettriche. Ogni 4 o 5 stalli di sosta verrà inserita un'area verde con un albero (17 quelli nuovi che saranno messi a dimora). Previsti anche arredi urbani (panchine e fontanella), una nuova ciclabile tra il parcheggio e via Santa Caterina e il completo rifacimento dell'illuminazione.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La viabilità

Importanti anche le novità viabilistiche. Innanzitutto perché il parcheggio sarà anche una strada che collegherà, a senso unico, da Sud verso Nord, via Rota con via Santa Rita, e quindi da un lato con il cimitero e dall'altro con via Santa Caterina, formando una sorta di anello. La stessa via Santa Caterina diventerà a senso unico a scendere verso via Rota. Intervento quest'ultimo che consentirà di risolvere anche il fenomeno del parcheggio selvaggio lungo via Santa Caterina (soprattutto la sera da parte degli avventori dei locali). Peraltro la nuova strada ricavata all'interno del parcheggio consentirà di raggiungere molto più facilmente il parcheggio del cimitero, di sera pressoché deserto e quindi utilizzabile anche dagli stessi clienti dei locali.

I cittadini

Consenso pressoché unanime da parte dei cittadini presenti in sala in occasione della presentazione del progetto. Quasi tutti hanno apprezzato la proposta sia per la soluzione estetica sia per la funzionalità dell'intervento con la trasformazione del parcheggio in vera e propria strada con conseguente sistemazione delle criticità viabilistiche. Da verificare solo alcuni aspetti funzionali e di accesso ai carrai a seguito della trasformazione di via Santa Caterina in strada a senso unico di marcia.

Un solo cittadino ha bocciato l'intervento ritenendo insoddisfacente la dotazione di parcheggi prevista. Dal canto loro gli amministratori hanno ricordato anche la presenza lungo via Trieste, appena oltre l'abitato di Oreno, di un grande parcheggio, spesso inutilizzato soprattutto nelle ore serali.

Tra le proposte che saranno tenute in considerazione anche la posa, nel parcheggio riqualificato, di una casetta dell'acqua.