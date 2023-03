Un nuovo pozzo a Villasanta per contrastare la carenza d'acqua

Le tempistiche

I lavori, gestiti dal Settore Acquedotto di Brianzacque, sono partiti qualche mese fa. Il completamento delle opere idrauliche ed elettriche per il funzionamento dell’impianto a regime è previsto, dicevamo, per il mese di maggio.

L’intervento viene considerato particolarmente opportuno per l’acquedotto di Villasanta che storicamente soffre una carenza strutturale. In questo frangente è possibile intervenire grazie a un finanziamento pubblico legato all’ordinanza 906 della Presidenza dei Ministri per interventi di protezione civile contro il deficit idrico. Questo strumento finanzia una parte dell’opera per 186mila euro circa.

La soddisfazione dell'assessore Garatti

"Quest’opera è in fase di realizzazione e si tratta di un intervento di grande importanza perché finalmente contrasterà in modo consistente la carenza idrica che Villasanta soffre soprattutto nel periodo estivo - ha spiegato Gabriella Garatti, assessore ai Lavori Pubblici durante l'Assise - Proprio da qualche giorno è in vigore una nuova normativa sulla qualità dell'acqua e anche questo sarà un elemento da approfondire, anche se in base ai dati che abbiamo in possesso, la qualità dell'acqua in paese è molto buona. Resta comunque importante, tanto più nel frangente che stiamo vivendo, il senso di responsabilità di ciascuno nell’utilizzo della risorsa idrica".

"Uno spettacolo per celebrare l'importanza dell'acqua"

Durante i lavori dell'Assise l'assessore ha ricordato l'appuntamento di venerdì 31 marzo, alle ore 21 al Cineteatro Astrolabio di via Mameli.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua l’Amministrazione comunale villasantese propone lo spettacolo “Il popolo dell’acqua. Si tratta di una drammaturgia messa in scena dalla compagnia dei Teatri Reagenti, creata ad hoc per BrianzAcque e liberamente tratta dal classico di Ibsen “Il nemico del popolo”, per la regia di Massimo Donati.

Lo spettacolo è figlio del progetto Acquainsieme, varato da Brianzacque in collaborazione con le Acli di Milano e Brianza, ed è patrocinato da Fondazione Cariplo. Si tratta di uno spettacolo di cui vi abbiamo già parlato e che è già stato proposto in diversi teatri della Lombardia tra i quali il Villoresi di Monza e il Leonardo di Milano.

I toni sono quelli della commedia, ma su un tema di grande serietà e di stretta attualità: l’importanza della tutela della risorsa idrica e dell’impegno, in questa direzione, di cittadinanza e istituzioni insieme.

La trama

La storia si svolge nella cittadina termale di Idreia, dove la salubrità dell’acqua di rete è vanto e ricchezza della comunità. Il regista Massimo Donati spiega: