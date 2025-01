Un nuovo progetto con l'Algeria per rilanciare lo stabilimento ex "Fimer"

"Fimer" riparte a Velasca con un altro nome, un’altra mega commessa e importanti ricadute occupazionali. Un raggio di sole dopo anni i bufera sul sito produttivo di Vimercate che fa capo alla famiglia Carzaniga.

La crisi e i licenziamenti

Un complesso avveniristico creato per la produzione di sistemi inverter per impianti fotovoltaici travolto dalla crisi portata dalla pandemia di Covid, proprio nei mesi in cui veniva acquisito anche un secondo stabilimento, a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. E se quest’ultimo è stato recentemente salvato, al termine di una lunga e travagliata trattativa, con l’ingresso di un fondo inglese, divenuto il nuovo proprietario, così non è stato per lo stabilimento di Velasca finito in amministrazione controllata ed escluso dalla trattativa insieme ai suoi dipendenti.

L'occasione di ripartire grazie ad una commessa del governo algerino

Una fetta di questi ultimi hanno trovato nuovi impieghi, molti altri invece sono rimasti a spasso. Ora per loro c’è una nuova occasione con un nuovo marchio, come si evince da un comunicato diffuso nei giorni scorsi.

"Dopo la chiusura del sito Fimer di Vimercate - si legge - Maps Energy spa (questa la nuova azienda che fa capo alla famiglia Carzaniga, ndr) sta lavorando per acquisire un contratto da 150 milioni di euro dalla Società di Stato per l’Energia in Algeria da eseguire nello stabilimento ex Fimer di via Kennedy. Il contratto è in attuazione del grande Piano nazionale energetico 2020-2030, varato dal Governo algerino per la produzione di energia con tecnologia green per investimenti per oltre 10 miliardi di euro, a servizio delle esigenze energetiche dell’Algeria e dei Paesi del Nord Africa, sfruttando la disponibilità di grandi aree desertiche del Sahara con elevati livelli di irraggiamento solare".

Previsti 120 posti di lavoro

Il comunicato ricorda che:

"La sede di Vimercate è specializzata nella fabbricazione di inverter centralizzati per la produzione di grandi impianti fotovoltaici".

Un’importante commessa che consentirebbe, a "Maps Energy spa" di far ripartire lo stabilimento e assumere 120 persone (molte delle quali ex dipendenti "Fimer") altamente qualificate.

"Rilancio produttivo che evita perdita di tecnologia per il territorio"