Un nuovo veicolo per la Polizia Locale grazie al contributo di Regione Lombardia

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La Polizia Locale di Meda avrà un nuovo veicolo. Il mezzo è stato acquistato nel corso del 2026 grazie anche a un contributo di Regione Lombardia destinato al potenziamento delle dotazioni dei comandi. L’investimento consente di rinnovare il parco mezzi a disposizione degli agenti, migliorando gli strumenti utilizzati quotidianamente nelle attività di pattugliamento, vigilanza e controllo del territorio.

Un nuovo veicolo alla Polizia Locale grazie a un contributo regionale

L’acquisto è stato possibile attraverso la partecipazione a un bando regionale che ha riconosciuto una premialità del 50% sul contributo grazie alla convenzione per la gestione associata della Polizia Locale tra Meda e Cabiate. Il finanziamento ha consentito complessivamente l’acquisizione di due veicoli per il servizio associato, uno dei quali destinato al Comando di Meda. Il nuovo veicolo, una Skoda Octavia, sostituirà un mezzo ormai obsoleto, che sarà avviato alla rottamazione. Il rinnovo permetterà agli operatori di disporre di un veicolo più moderno e adeguato alle esigenze del servizio, nell’ambito di un progressivo aggiornamento delle dotazioni della Polizia Locale.

“Un investimento concreto per la sicurezza”

«La sicurezza e il controllo del territorio rappresentano una priorità costante per la nostra Amministrazione – dichiarano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla Polizia Locale Fabio Mariani – In questi anni abbiamo lavorato per rafforzare il servizio e continueremo a farlo, mettendo a disposizione degli agenti mezzi e strumenti sempre più adeguati per svolgere al meglio il loro compito. Il nuovo veicolo è un investimento concreto in questa direzione, che si aggiunge alle altre iniziative già avviate per migliorare la presenza della Polizia Locale sul territorio. Ringraziamo Regione Lombardia per il contributo, che ci ha consentito di realizzare questo intervento, e per l’attenzione riservata alle esigenze dei Comandi».

Potenziamento delle dotazioni e dell’organizzazione del servizio

L’acquisto si inserisce in un percorso di potenziamento che riguarda sia le dotazioni sia l’organizzazione del servizio. Da settembre, infatti, il Comune di Meda ha attivato un progetto di incremento dei controlli serali e notturni, con servizi aggiuntivi programmati fino al 31 dicembre 2026 e pattuglie operative fino all’una di notte. L’iniziativa permette di ampliare la presenza degli agenti nelle fasce orarie in cui emergono particolari esigenze di vigilanza, prevenzione e sicurezza.

“Cogliamo tutte le opportunità per migliorare il Comando”

«Proseguiamo nel lavoro di aggiornamento e miglioramento del nostro Comando, cercando di cogliere tutte le opportunità che possono tradursi in un servizio migliore per la città – sottolinea Claudio Delpero, comandante della Polizia Locale – Il rinnovo dei mezzi è un aspetto importante di questo percorso, che deve procedere insieme all’aggiornamento delle attrezzature e alla formazione continua degli agenti. Investire nelle competenze del personale e disporre di strumenti adeguati significa migliorare la capacità di intervento e garantire un servizio sempre più efficace ai cittadini».

Durante i servizi serali e notturni resta operativo il numero della Polizia Locale di Meda 0362 342074, a disposizione dei cittadini per segnalazioni e richieste di intervento. Per le emergenze è sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112.

In foto da sinistra a destra: Fabio Mariani, assessore alla Polizia Locale Comune di Meda, Claudio Delpero, comandante Polizia Locale Meda, Maria Pia Tagliabue, sindaco di Cabiate, e Piergiorgio Colombini, assessore alla Polizia Locale Comune di Cabiate.