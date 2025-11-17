Sono 160 i Soci che, dal 14 al 16 novembre, sono andati alla scoperta di Assisi, Gubbio e Perugia

Proseguire nel costruire Comunità attraverso esperienze che uniscono persone, territori e valori condivisi. Con questo spirito BCC Carate e Treviglio ha accompagnato 160 Soci in un nuovo viaggio, dal 14 al 16 novembre, alla scoperta di Assisi, Gubbio e Perugia: tre città simbolo della storia umbra, della spiritualità francescana e dell’impegno per la pace.

Un nuovo viaggio per i soci della Bcc Carate e Treviglio

Il viaggio si è aperto con la visita a Gubbio, la “città di pietra”, con il suo straordinario impianto medievale e il suo patrimonio di tradizioni. La seconda giornata è invece stata dedicata ad Assisi, luogo profondamente legato alla figura di San Francesco, a pochi mesi dalla rinnovata istituzione della Festa nazionale del 4 ottobre. Un legame, quello con il Santo di Assisi, che richiama temi universali – pace, fraternità, attenzione all’altro – oggi più che mai centrali. L’itinerario si è concluso a Perugia, tra arte, storia e vita cittadina.

“Le nostre iniziative dedicate ai Soci nascono per rafforzare il senso di appartenenza e consolidare le relazioni – afferma Ruggero Redaelli, Presidente della BCC Carate e Treviglio –. Assisi e Gubbio, con il loro patrimonio di spiritualità e cultura, ci ricordano l’importanza del dialogo e della pace, valori che sentiamo profondamente vicini alla nostra identità di Banca di Comunità. Ogni viaggio è un’occasione per conoscerci meglio, valorizzare il territorio e costruire insieme percorsi di crescita condivisa.”

