Un open day per scoprire il prestigio di abitare in una residenza innovativa e nel cuore della verde Brianza.

Un open day per scoprire il progetto Burago Smart City

Sabato 29 e domenica 30 maggio saranno due giornate di open day nel cantiere di via Aldo Moro a Burago: un'iniziativa aperta a tutti coloro che vorranno scoprire questo straordinario progetto che coniuga un alto comfort tecnologico con la semplicità della vita naturale, unita a uno stile architettonico di grande impatto compositivo ed emozionale. E' possibile prenotare un appuntamento telefonando allo 02.48958416 oppure attraverso il sito www.buragosmartcity.it.

Da poco più di un mese è partito il cantiere che darà un volto completamente nuovo a Burago di Molgora. A breve prenderanno infatti vita sette palazzine, una in edilizia convenzionata con 45 appartamenti e altre sei in edilizia libera con 132 abitazioni, che daranno vita al progetto Burago Smart City della Parko srl. Una cittadella nella città che porterà tra i 400 e i 500 nuovi residenti a Burago.

Le opere aggiuntive

Inoltre per la comunità verranno realizzate importanti opere aggiuntive: una nuova piazza comunale su cui si affacceranno gli appartamenti in edilizia convenzionata ma anche alcuni negozi di vicinato, dall'alimentari al piccolo bar fino al poliambulatorio dei medici di base. Tra le altre opere che verranno realizzate circa 100 parcheggi a uso pubblico e una pista ciclabile, oltre a ampi spazi verdi a disposizione della cittadinanza.

Quelle che verranno costruite in via Aldo Moro saranno abitazioni performanti, in classe A2, A3 e A4 che permetteranno ampi risparmi energetici; godranno di un'importante coibentazione grazie al tetto giardino e utilizzeranno l'energia elettrica prodotta dai pannelli solari.

Totalmente assente il gas che viene sostituito dall'elettricità mentre gli appartamenti saranno altamente tecnologici grazie all'impianto domotico. Si parte dai 1.900 euro al metro quadrato per l'edilizia convenzionata riservata alle famiglie con un reddito più basso e ai buraghesi che vogliono cambiare casa, ai 2.500 al metro quadrato per gli appartamenti in edilizia libera. Si tratta prevalentemente di tri e quadrilocali con ampie logge che saranno presentati all'open day di questo fine settimana.

Insomma quella di sabato 29 e domenica 30 maggio è un'occasione da non perdere.