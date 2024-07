Un parco urbano al posto dell'ex oratorio maschile

A Meda, un nuovo parco urbano dove una volta c’era l’ex oratorio maschile.

Un parco urbano al posto dell'ex oratorio

Anche dal Consiglio comunale è arrivato il via libera alle strategie della Giunta che ormai da qualche tempo aveva messo in programma l’acquisizione dell’area tra le vie Santa Maria e Fornaci. Tra l’altro, si è trattato di una scelta condivisa perché dall’Aula è arrivato un parere praticamente all’unanimità all’operazione immobiliare (220mila euro il costo complessivo per le casse del Comune) con la parziale eccezione di Rina Del Pero (Polo civico) che si è invece astenuta.

Un’area di 10mila e 500 metri quadrati

Nella fattispecie, con il progetto di riqualificazione, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale l’obiettivo è realizzare uno spazio a verde pubblico che di fatto avrà la funzione di connessione tra il centro storico e l'ambito naturalistico della Brughiera. Mappali alla mano, parliamo di un’area di 10mila e 500 metri quadrati che per una piccola porzione sarà interessata dai lavori della Pedemontana. Un particolare che ha portato una leggerissima variazione della stima economica della perizia (da 223mila a 220mila euro).

Area dismessa ormai da tempo

Come aveva già spiegato il sindaco Luca Santambrogio nel precedente Consiglio comunale, parlando di bilancio e opere pubbliche, l’acquisizione dell’area dell’ex oratorio (area dismessa ormai da tempo, incolta) consentirà di realizzare un polmone verde tutto nuovo che vedrà come valore aggiunto la presenza del Bosco dei Giusti (uno spazio di dialogo e di educazione alla responsabilità che onora le donne e gli uomini che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime dei genocidi, delle persecuzioni, dei regimi totalitari) con spazi legati alla commemorazione e rievocazione della storia.

Area solarium e pergolati per la lettura

Ma non solo. Secondo il progetto che è stato illustrato in Aula prima di procedere al via libera definitivo all’acquisto, ci saranno anche un’area solarium per il relax, pergolati per lo studio o la lettura, piste ciclopedonali, un’area polifunzionale, un parcheggio per auto e moto.