Un passato tra Niguarda, Melloni e San Gerardo e gli sforzi per promuovere l'infermiere di famiglia: chi è la nuova dirigente di Asst Brianza

Si chiama Anna Maria Raimondi ed è la nuova responsabile della Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali (DAPSS) di ASST Brianza. L’incarico direzionale

le è stato conferito con una delibera, firmata oggi, lunedì 17 ottobre, dal Direttore Generale di ASST Brianza.

Un passato al Macedonio Melloni e tanti sforzi per promuovere l'ostetrica e l'infermiere di famiglia: chi è la nuova dirigente di Asst Brianza

Una carriera in grandi strutture ospedaliere come l'ospedale Niguarda di Milano, il Macedonio Melloni, il San Gerardo e, negli ultimi tempi anche grandi sforzi per promuovere e potenziare la rete sanitaria territoriale, e le figure dell'ostetrica e dell'infermiere di famiglia e di comunità.

Grazie ai numerosi incarichi di tipo gestionale maturati nel corso degli anni e alla grande professionalità acquisita in ambito ospedaliero e territoriale, oltre alle competenze maturate nella direzione, nell’organizzazione e nel coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario e riabilitativo, Raimondi ha assunto dunque in queste ore il nuovo incarico direzionale in Asst Brianza.

La carriera prima dell'arrivo in Brianza

Prima di assumere il ruolo di Direttore della DAPSS, Anna Maria Raimondi ha lavorato in passato all’Ospedale Niguarda e, come caposala della Ginecologia e Ostetricia, al Macedonio Melloni. Successivamente ha diretto il Servizio Infermieristico, Tecnico Riabilitativo dell’Ospedale San Gerardo e del suo Polo Territoriale; in seguito è stata dirigente dell’analogo servizio a livello aziendale.

Negli ultimi tempi tra le altre cose si è impegnata in modo diretto nello sviluppo di nuovi percorsi, per il potenziamento della rete territoriale, previsto dalla L.R. 22/2021. In particolare, ha attivato progetti di valorizzazione delle nuove figure dell'ostetrica di famiglia e dell'infermiere di famiglia e di comunità.

La formazione

La nuova dirigente di ASST Brianza si è laureata all’Università di Milano Bicocca in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e diplomata alla Scuola di Direzione in Sanità Eupolis di Regione Lombardia. Anna Maria Raimondi è inoltre autrice di diverse pubblicazioni di carattere sanitario, economico e manageriale ed è stata docente e responsabile scientifica di numerosi corsi e convegni.