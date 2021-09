Un peluche per accogliere i remigini a scuola

Usmate Velate

Lo “Scoiattolo Freccia” dà il benvenuto agli alunni delle scuole Casati e Renzi.

Una tradizione che si ripete ogni anno e che segna, idealmente, l’inizio del ciclo didattico per gli alunni delle classi prime. Un “benvenuto” a scuola che trasmette, fin dalle prime battute, il senso del rispetto verso l’ambiente.

Lo “Scoiattolo Freccia” accoglie i remigini delle scuole Casati e Renzi

Questa mattina, alla presenza del consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Usmate Velate, Luisa Mazzuconi, e del presidente del Parco regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri, è stato distribuito il peluche dello “Scoiattolo Freccia”, il simbolo del Parco divenuto ormai mascotte.

La consegna del peluche ha riguardato le due classi prime delle scuole Renzi (per un totale di 42 alunni) e le due della Casati (46 alunni), l’istituto al cui esterno sta prendendo forma il Murales realizzato dagli alunni stessi con la collaborazione del GA99.

"Trasmettiamo un messaggio positivo"

“È un appuntamento, quello della consegna dello Scoiattolo Freccia, che si ripete ogni settembre ma che, stavolta, acquista un qualcosa di magico - afferma Luisa Mazzuconi - questo gesto fa parte di un percorso di sensibilizzazione e di coinvolgimento destinato alle giovani generazioni su tematiche cruciali per il nostro futuro. La consegna della mascotte si inserisce a poche ore di distanza dall’iniziativa Puliamo il Mondo e in concomitanza con la realizzazione del Murales nella rampa di accesso alla scuola dal sottopasso di via Per Vimercate. Anche attraverso una semplice mascotte, veicoliamo il rispetto per ciò che ci circonda e trasmettiamo un messaggio positivo: ciascuno di noi, ciascuno per il proprio ruolo, è decisivo per il rispetto dell’ambiente che ci circonda e per il futuro del nostro Pianeta”.