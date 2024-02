Da martedì 20 febbraio su RaiPlay Sound un nuovo podcast 8 puntate dedicato all'ambasciatore italiano Luca Attanasio, originario di Limbiate, ucciso il 22 febbraio 2021 durante un’imboscata nella provincia di Goma, in Repubblica democratica del Congo.

Un podcast per ricordare la vita di Luca Attanasio

“L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio”, questo il titolo del podcast, è stato scritto e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri: un viaggio tra Europa e Congo, tra passato e presente, per ricordare la figura dell’ambasciatore e i momenti più importanti della sua vita.

Nel podcast infatti si ripercorrono la sua infanzia, la sua adolescenza e i motivi che lo hanno spinto a lasciare il suo paese natale Limbiate, per dedicarsi alla carriera diplomatica. A tessere il racconto sono Zakia Seddiki, la moglie di Luca, i genitori Salvatore e Alida, e gli amici più cari che ne hanno tracciato una biografia ispiratrice e a tratti inedita.

È la storia di un ragazzo come tanti, cresciuto in oratorio, curioso, appassionato di viaggi e talmente sensibile da decidere di lasciare un impiego in una grande multinazionale per “fare qualcosa per il suo paese”.

"Lui voleva essere davvero utile agli altri"

“Luca non era un santo, non era un eroe, lui faceva solo il suo lavoro e l’ha fatto con umanità – ricorda Zakia Seddiki - non è caduto nella trappola di pensare che il suo ruolo potesse renderlo migliore di altri, dargli potere e renderlo egoista. No, lui voleva davvero essere utile per gli altri”.

Una delle puntate del podcast è dedicata al carabiniere Vittorio Iacovacci, premiato con la medaglia d’oro al valore militare alla memoria, per aver cercato di salvare la vita, fino all’ultimo istante, all’ambasciatore Attanasio.