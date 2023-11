"Un poster per la pace": il Lions Club Seregno Brianza premia sceglie i vincitori a livello locale

Marina Darwish, Franceso Erba, Athena Asia Redaelli: sono loro i vincitori, a livello locale, del concorso "Un poster per la pace" organizzato da Lions International. Ora il Lions Club Seregno Brianza supporta Marina, Francesco ed Athena mentre i loro poster avanzano nella competizione internazionale.

"Un poster per la pace": il Lions Club di Seregno premia sceglie i vincitori a livello locale

Marina Darwish classe 3H della scuola media Don Milani, Francesco Erba classe 3B della scuola media Manzoni e Athena Asia Redaelli classe 2° della scuola media Mercalli hanno fatto il primo passo per diventare artisti riconosciuti a livello internazionale vincendo un concorso del territorio promosso dal Lions Club Seregno Brianza.

I poster di Marina, Francesco ed Athena erano tra le oltre 600.000 candidature inviate in tutto il mondo all'annuale Concorso Un Poster per la

Pace di Lions International, fortemente voluto per sottolineare e sensibilizzare i giovani sull'importanza della pace nel mondo.

I vincitori, di età compresa tra i 12 ed i 13 anni, frequentanti le scuole medie di Seregno, si sono ispirati al tema di quest’anno: “Osate sognare”. I

poster sono stati selezionati dalla giuria composta dai soci del Lions Club Seregno Brianza: Franco Cajani, Paolo Tesauro Olivieri e Massimo

Fornasari, che li hanno valutati per originalità, pregio artistico e la rappresentazione del tema del concorso.

“È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro - ha voluto sottolineare Franco Cajani, Presidente della commissione che è rimasto particolarmente colpito dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti. Sono così orgoglioso che siamo stati in grado di offrire loro l'opportunità di condividere le loro visioni".

Ora la competizione prosegue

I poster selezionati avanzeranno attraverso i livelli di competizione distrettuale, multidistrettuale e internazionale se qualcuno di loro verrà

dichiarato vincitore del primo premio internazionale. A fine concorso sarà uno solo il vincitore del premio internazionale e 23 invece i vincitori del premio di merito.

Il primo premio include un premio in contanti di 5.000 dollari e sarà conferito nel corso di una speciale cerimonia di premiazione in occasione della Giornata Lions con le Nazioni Unite. Ognuno dei 23 vincitori del premio di merito riceverà un certificato e un premio in contanti di 500 dollari.