Un pranzo di Natale sociale, per dare così anche alle persone più sole l’opportunità di celebrare insieme le imminenti festività. Questo quanto andato in scena a Cornate d’Adda nella giornata di sabato.

Un pranzo di Natale per gli anziani più soli

L’iniziativa è stata promossa da parte della Commissione Politiche Sociali, composta da associazioni di volontariato a scopo sociale del territorio cittadino oltre che da membri dei gruppi di maggioranza ed opposizione.

Dal suo insediamento, la Commissione ha iniziato a lavorare a diverse iniziative, raccolte all’interno del macro-progetto «Angeli di frazione». Una di queste progettualità è stata proprio quella del pranzo dedicato alle persone più sole della città, che sono state così invitate per l’occasione all’interno del Centro Anziani, che ha ospitato i partecipanti, mettendo a disposizione anche un intrattenimento musicale.

L’iniziativa ha visto anche un contributo da parte dei ragazzi del CDD (Centro Diurno Disabili), che hanno creato dei segnaposto, oltre che quella dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia del paese che hanno invece realizzato alcuni lavoretti, consegnati poi durante l’appuntamento agli anziani e alle persone presenti. Dopo le portate del pranzo, il pomeriggio di festa è proseguito inoltre con una grande tombolata, animata e organizzata dagli animatori degli oratori cittadini.

Il commento dell’Amministrazione

Presente al momento di festa anche l’Amministrazione comunale, che ha raccontato con soddisfazione la bellissima riuscita del momento di festa, come sottolineato dalla vicesindaco ed assessora alle Politiche Sociali, Morena Radavelli: