Un pranzo per festeggiare i 50 anni di Aido

Un traguardo storico, importante, festeggiato con un pranzo e una grande torta celebrativa.

Una bella iniziativa del Gruppo Aido di Biassono, che ieri, sabato 6 maggio, ha celebrato i 50 anni di fondazione con un pranzo al Garden Cafè "Villa Monguzzi", a Biassono.

Presente anche il sindaco

Evento a cui hanno preso parte soci, parenti, amici e simpatizzanti dell'Associazione, patrocinato dall'Amministrazione comunale, rappresentata alla festa dal sindaco Luciano Casiraghi e dall'assessore Daniela Casiraghi.

Il pranzo è stato anche un'importante occasione per un momento di solidarietà in comune, un ricordo di tutte le attività passate per diffondere la Cultura della Donazione di organi, tessuti e cellule post mortem fra i propri concittadini, analizzare i risultati ottenuti in tutti questi anni e progettare le iniziative future.

La torta per i 50 anni