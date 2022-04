Bernareggio

L'Amministrazione ha ripreso in mano il piano d'intervento con l'intenzione di tracciare la rotta verso l'imminente riqualificazione

Un progetto da 5 milioni di euro per rimettere in sesto Palazzo Landriani, a Bernareggio. E, allo stesso tempo, consegnare alla cittadinanza un vero e proprio polo dedicato alla cultura.

Un progetto da 5 milioni di euro per rendere Palazzo Landriani un grande polo culturale

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro da tempo e da anni sul tavolo del sindaco Andrea Esposito c’è proprio il piano d’intervento destinato a cambiare il volto dell’intero paese. Poco prima dello scoppio della pandemia i lavori dell’Esecutivo stavano viaggiando spediti in questa direzione, ma il Covid ha ovviamente bloccato tutto. Senza contare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, che di fatto hanno causato un aumento non indifferente dei costi e dei prezzi delle materie prime. Da qui la necessità di riprendere in mano la questione e tracciare una riga tra ciò che è stato e ciò che sarà.

Una biblioteca, sale esposizioni e spazi per giovani

L’intenzione, come noto, è quella di ricreare all’interno della storica magione del centro (che dal secondo dopoguerra al 2013 è stata anche sede del Municipio) una biblioteca degna di questo nome, un archivio storico, sale per mostre, esposizioni e convegni, punti di aggregazione e ambienti modulabili polifunzionali. Senza dimenticare l’ammodernamento degli impianti, della copertura e ovviamente degli esterni. Costo totale dell’operazione, poco più di 5 milioni di euro.

