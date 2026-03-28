Più che un maxi intervento di recupero, un progetto di riqualificazione “diffuso” che si svilupperà passo passo: dalla sistemazione del ponticello al rifacimento dei campetti; dal posizionamento di un chiosco alla creazione di un’area fitness. E’ questa la visione presentata dall’Amministrazione comunale di Villasanta per il futuro dell’Area feste cittadina, da tempo al centro delle polemiche per le condizioni, tutt’altro che decorose, in cui versa ormai da anni.

Un progetto “diffuso” per provare a dare una nuova vita all’Area feste

La questione, del resto, è di estrema attualità anche in previsione della bella stagione. E alle numerose domande pervenute all’Amministrazione da parte delle opposizioni, la maggioranza ha deciso di rispondere con un manifesto distribuito a partire da questo fine settimana. L’obiettivo è trasformare quest’area in un punto di riferimento strategico, con una particolare attenzione alle nuove generazioni, ma con un respiro che abbracci l’intera comunità. L’Amministrazione sta muovendo i propri passi su due binari paralleli: quello operativo, attraverso il confronto con il Parco Valle Lambro e la pianificazione economica dei lotti di intervento, e quello progettuale, volto a integrare politiche giovanili e sociali.

Tanti interventi, un solo obiettivo

Un intervento “diffuso”, dicevamo:

“Ci siamo resi conto che proporre un unico grande progetto di riqualificazione dell’intera Area feste sarebbe stato pressoché impossibile sotto tanti di punti di vista: da quello economico a quello logistico viste anche le dinamiche sovracomunali legate ai rapporti con il consorzio Parco – spiega il sindaco Lorenzo Galli – Da qui la decisione di procedere con tanti piccoli interventi, che comunque sarebbero stati realizzati nel piano di più ampio respiro, ma che considerati singolarmente sono sicuramente più sostenibili”.

Gli interventi strutturali

Anche perché i lavori previsti dal programma non sono pochi. Si va dalla sostituzione del ponticello ormai trapassato alla riqualificazione del vecchio lavatoio (che non può essere rimosso perché bene vincolato), dal rifacimento del campo da beach volley all’area fitness attrezzata; senza dimenticare la creazione di un’area giochi per bambini, la posa di un chiosco e ristoro e, ovviamente, l’installazione di bagni pubblici. Il tutto senza stravolgere gli spazi attuali e garantendo la possibilità di continuare a svolgere eventi di ogni tipo.

Le tempistiche

Capitolo tempistiche. Il progetto è ambizioso, ma anche a lungo termine:

“I lavori previsti saranno suddivisi in diversi lotti, spalmati nell’arco di almeno due anni – aggiunge il primo cittadino – Le prime risorse (destinate al ponticello e al campo da beach volley) verranno sbloccate già nel corso del 2026 con l’avanzo di amministrazione, per poi essere integrate negli esercizi successivi”.

Dai lavori alle Politiche giovanili

Ma oltre al cemento e all’acciaio, c’è anche la volontà di dare un’anima sociale all’Area feste. Il Tavolo delle politiche giovanili comunale ha infatti individuato in questo spazio il luogo d’elezione per favorire l’aggregazione dei ragazzi villasantesi. In quest’ottica, l’Amministrazione sta studiando nuove modalità di supporto tramite professionisti del settore, con l’obiettivo di stimolare occasioni di incontro ricreative e culturali pensate direttamente “dai ragazzi per i ragazzi”. Una delle collaborazioni annunciate è quella tra il Comune di Villasanta e la Pastorale giovanile: l’area diventerà infatti la sede di un centro estivo itinerante dedicato specificamente agli adolescenti, offrendo loro uno spazio aperto e sicuro dove trascorrere i mesi più caldi. Sebbene, tuttavia, i giovani siano i principali destinatari di molti interventi, l’area non deve perdere la sua vocazione di spazio aperto a tutti. L’idea è quella di una piazza multigenerazionale, capace di ospitare eventi di ogni tipo senza snaturare l’attuale assetto, ma anzi potenziandolo.

Villasanta si prepara dunque a riconsegnare ai propri cittadini un’area più moderna, sicura e, soprattutto, viva. Finalmente.