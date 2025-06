Un protocollo d’intesa per valorizzare le attività commerciali

Un protocollo d’intesa per tutelare e valorizzare le attività commerciali che operano nel rispetto delle regole. È il documento che ha approvato il Comune di Concorezzo attraverso la stipula di un accordo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la trasparenza e promuovere una concorrenza leale nel settore commerciale e ricettivo.

“Il nostro obiettivo è sostenere le strutture che lavorano in modo corretto, creando un contesto concorrenziale sano, in cui chi rispetta le regole non venga penalizzato rispetto a chi opera nell’irregolarità – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio –. Il protocollo rappresenta uno strumento concreto per affermare un principio di equità e legalità tra le attività commerciali, a sostegno di quel tessuto imprenditoriale cittadino attivo e virtuoso. Si tratta di una tutela in più per le imprese oneste, un passo concreto importante per sostenere una città equa, attrattiva e competitiva”.

“Questo protocollo – ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Gabriele Borgonovo- rappresenta uno strumento in più per la valorizzazione e il sostegno del nostro tessuto commerciale e imprenditoriale locale. Un intervento importante che vedrà il sostegno anche del Distretto del Commercio Locale. La modalità di lavoro per la valorizzazione e il potenziamento del nostro tessuto economico e commerciale riteniamo che passi proprio attraverso una concorrenza leale e rispettosa delle regole.

Questo documento è frutto di un lavoro di rete e di collaborazione con gli enti e gli stakeholders del territorio. Un doveroso ringraziamento al comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza, al nostro comando di Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri di Concorezzo.”