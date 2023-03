Un "Pullmino amico" per il trasporto delle persone fragili

Un nuovo mezzo per il trasporto delle persone fragili, pagato interamente dagli sponsor.

Taglio del nastro nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo, per il nuovo pulmino messo a disposizione di Anteas Vimercate, l'associazione che si occupa dei trasporti da e per i centri di cura delle persone fragili.

La cerimonia si è tenuta a Palazzo Trotti ,sede del Municipio di Vimercate, alla presenza del sindaco Francesco Cereda, dell'assessore alla Cura della persona Maria Teresa Foà, dal presidente di Anteas Alfredo Puglia, di tanti volontari, dei vertici della società "Alter" che ha reso possibile il progetto "Pullmino amico" insieme ai tanti imprenditori vimercatesi che, con l'acquisto di uno spazio pubblicitario sulla carrozzeria del mezzo, hanno trasformato il sogno in realtà.

"Oggi celebriamo un evento - ha detto Alfredo Puglia, presidente di Anteas - E' un bel giorno per tutti noi perché oggi abbiamo a disposizione un nuovo mezzo, fondamentale per accompagnare le persone fragili (i numeri dei trasporti sono in costante crescita, ndr). Ma è un bel giorno per l'intera comunità di Vimercate che può contare su un servizio in più anche grazie all'attenzione dimostrata dall'Amministrazione comunale, che sa valorizzare le ricchezze del territorio per assicurare il bene comune".