Un quadro al Comune di Meda per omaggiare l'ex sindaco Malgrati

Un quadro al Comune di Meda per omaggiare il sindaco emerito Fabrizio Malgrati: questo il modo con cui il pittore medese Cesare Caronni ha voluto omaggiare lo storico amministratore della città, per 20 anni alla guida del Comune come primo cittadino fra gli anni ‘60 e ‘80 e scomparso nel 2013.

Dona un quadro al Comune

Ha consegnato la sua opera direttamente nelle mani del sindaco Luca Santambrogio. Un ritratto dallo stile particolare, che si può definire urbano, simile a un murale che si vede nelle grandi città e tipico dell’artista, che ha immortalato l’ex sindaco con uno sguardo affabile e ha poi voluto aggiungere lo stemma del Comune, una scritta «Storia di Meda» e, da ultimo, il suo tocco punk: un graffito «Mayor» rosa shock a bomboletta.

"Volevo omaggiare l'ex sindaco Malgrati, se lo merita"

«Volevo ringraziarlo per i suoi 20 anni da sindaco, è stato davvero una grande persona e un grande primo cittadino, un signore nato - spiega Cesare Caronni - Era veramente disponibile e ha aiutato moltissimi suoi concittadini che gli chiedevano una mano, ma penso che molti oggi si siano dimenticati di lui e perciò volevo ricordarlo con la mia arte».

Il quadro è stato appeso dietro alla scrivania del sindaco

Il quadro donato al Comune di Meda è stato appeso dietro alla scrivania del sindaco, il posto che Fabrizio Malgrati ha occupato per tanti anni.

«Sentivo di dovergli qualcosa e dopo aver dipinto diversi quadri ho deciso di realizzarne uno dedicato a lui», continua l’artista.

L’aspetto così particolare è il risultato di uno stile personale:

«Faccio il disegno a carboncino su un cartoncino - spiega il pittore - Poi uso della carta da fumetti per fare lo sfondo e appoggio tutto su un pannello di compensato per dargli una struttura. Infine copro tutto con una resina che una volta asciutta diventa come una pellicola per l’opera. Poi per questo quadro ho aggiunto anche la scritta con la bomboletta».

Sta realizzando due opere anche per la casa di riposo e per la parrocchia

L’arte di Caronni per Meda però non si fermerà al ritratto dell’ex sindaco Malgrati: «Sto completando un quadro per la casa di riposo Besana e poi ne farò uno per la chiesa, con il parroco don Claudio Carboni», conclude.