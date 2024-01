Il Comune di Cesano Maderno ha avviato la fase di studio e le procedure per la redazione del Peba, Piano eliminazione barriere architettoniche - Pau Piano accessibilità urbana, l'importante strumento di pianificazione e programmazione degli interventi funzionali al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Un questionario per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Sul sito internet comunale è stata realizzata una sezione dedicata, all’interno della quale è possibile reperire tutte le informazioni nonché il questionario messo a disposizione dei cittadini per la segnalazione di barriere architettoniche presenti sul territorio. Il questionario è stato già somministrato a diverse realtà associative ma viene anche pubblicato nell’apposita sezione del sito internet del Comune, per recepire in via diretta quante più segnalazioni possibili attraverso l’invio all’email dedicata al Peba:

"La partecipazione della comunità, attraverso la condivisione e la sensibilizzazione"

Le attività in corso sono state oggetto dell’ultima riunione della Commissione consiliare Pianificazione del Territorio presieduta da Gianluca D'Amato.

"Il Peba – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca è uno strumento fondamentale per consentire a tutti i cittadini la libertà di movimento e l’autonomia, aiutandoci a costruire una comunità veramente aperta e inclusiva, senza alcun tipo di “barriere". Gli strumenti di pianificazione amministrativa e i consequenziali interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in città, diventano fondamentali poiché vanno ad affiancarsi ai numerosi progetti e percorsi di inclusione sociale e cittadinanza attiva ideati dall’Amministrazione comunale. La redazione del Peba è uno degli impegni assunti nel nostro mandato elettorale e per cui abbiamo destinato energie ed impegno massimo perché consapevoli della sua importanza. Anche in questa occasione, inoltre, ribadiamo con le nostre scelte la volontà di privilegiare, nei processi decisionali più importanti, la partecipazione della comunità, attraverso la condivisione e la sensibilizzazione. Tramite il questionario dedicato e reperibile sul nostro sito internet, tutti i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni da risolvere e relative ai quartieri di residenza o di accesso a strutture cittadine”.

"Aspettiamo suggerimenti provenienti dalla cittadinanza e dalle realtà territoriali"

"La volontà di giungere alla definizione del Piano eliminazione delle barriere architettoniche è un obiettivo dell’Amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di adempiere al vigente obbligo normativo e dotare la città di uno strumento di pianificazione fondamentale e inclusivo - ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso - Attraverso il lavoro che verrà svolto dal professionista incaricato e che terrà conto di considerazioni, integrazioni, modifiche e anche suggerimenti provenienti dalla cittadinanza e dalle realtà territoriali, si arriverà alla definizione e alla redazione del Peba. Come ho già avuto modo di manifestare pubblicamente, l’ambizione è che il Peba possa essere uno strumento dinamico in cui tener traccia di tutti gli interventi svolti e non semplicemente un adempimento normativo. Per questa ragione il Piano sarà realizzato in modalità compatibile con il Sistema informativo territoriale comunale, cui possono correlarsi gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione a livello comunale. L’Amministrazione comunale ha stanziato, nel prossimo Bilancio triennale, le risorse per i primi abbattimenti di barriere architettoniche in città, le cui priorità saranno stabilite all’interno del Peba”.

La redazione del Piano, per il quale è stato affidato l’incarico ad un architetto con studio in città, Giacomino Amadeo, è articolata in diverse e coordinate fasi, riferite a due ambiti in cui è stato suddiviso il territorio comunale e seguirà due fasi operative: il quadro conoscitivo e il quadro progettuale.