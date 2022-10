«La Chirurgia dell’ospedale di Desio è eccezionale, i suoi medici mi hanno cambiato la vita. Per “sdebitarmi” ho deciso di sostenere il reparto, avviando una raccolta fondi per dotarlo di uno strumento tecnologico all’avanguardia, un robot che possa eseguire degli interventi delicati».

Un robot all’avanguardia per la Chirurgia

Esprime immensa gratitudine il 58enne medese Sergio Ronchetti, presidente dell’associazione Lp Bike Team, che negli anni, unendo passione per la bici e solidarietà, ha organizzato iniziative di beneficenza finalizzate ad aiutare realtà del territorio e non solo. Quest’anno intende fare un regalo al nosocomio desiano, aiutandolo a dotarsi di una tecnologia medicale avanzata per garantire un servizio sempre migliore ai pazienti. Una decisione maturata dopo un problema di salute che negli ultimi anni ha influito molto sulla sua qualità della vita e che è stato brillantemente risolto dall’equipe di Dario Maggioni, direttore di Chirurgia dell’ospedale di Desio.

Due interventi e la guarigione

«Avevo una diverticolite che non mi dava tregua - spiega Ronchetti - Le cure non funzionavano, così mi sono dovuto operare due volte, a febbraio e ad aprile 2022, subendo l’asportazione di una parte del colon e dell’intestino. Dopo l’intervento sono rinato, mi sono rimesso in pista quasi subito, molto in anticipo rispetto a una normale degenza. Ringrazio infinitamente il dottor Giulio Mari che ha eseguito l’intervento».

La raccolta fondi per il reparto

E così Ronchetti ha pensato di compiere un gesto nei confronti del reparto, «fiore all’occhiello dell’ospedale. Ho pensato che potrebbe essere d’aiuto ai medici uno speciale robot a quattro braccia, già in uso al Niguarda di Milano, che attraverso un monitor viene manovrato da un chirurgo e interviene in modo preciso e accurato. Può davvero rivelarsi una tecnologia rivoluzionaria in alcuni interventi chirurgici o ginecologici».

Le inziative

Ronchetti si è già confrontato con Marco Trivelli, direttore generale dell’Asst Brianza, oltre che con Maggioni e Mauri e con il presidente della Provincia di Monza e Brianza, nonché sindaco di Meda, Luca Santambrogio, entusiasti di questa iniziativa. Come prima tappa, in vista del traguardo finale, Ronchetti ha pensato a una giornata dedicata allo sport e al divertimento al parco Porada, organizzata con il patrocinio del Comune di Seregno. Si tratta della «Fitness Marathon» che si terrà il 27 novembre, con street food, mercatini degli hobbisti, live music e gadget. Il ricavato, ovviamente, servirà per ottenere la nuova apparecchiatura. «Un progetto ambizioso - ammette Ronchetti - Ma se ognuno di noi dà un piccolo contributo possiamo realizzare un obiettivo che porterà enormi vantaggi a tutto il territorio».