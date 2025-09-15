Un salto nel Medioevo con la Fiera del conte

Sbandieratori, danze, musiche, giochi a tema e il tradizionale corteggio storico con in testa il conte Stefano Porro e la moglie Caterina Figini: per due giorni, sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, Lentate sul Seveso è tornata nel periodo medievale grazie all’ottava edizione della «Fiera del conte», l’iniziativa organizzata dagli Amici dell’arte con la collaborazione del Comune, il patrocinio della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e la partecipazione di altre associazioni del territorio.

Un successo l’ottava edizione della Fiera del conte

Una manifestazione finalizzata a valorizzare l’oratorio di Santo Stefano, gioiello trecentesco in piazza San Vito, e a favorire il senso di comunità, con il coinvolgimento di tante realtà cittadine e anche degli studenti dell’Istituto comprensivo Toti. A tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’ottava edizione vanno i più sentiti ringraziamenti di Nicoletta Sala, presidente degli Amici dell’arte.

I ringraziamenti degli Amici dell’arte