Un sondaggio post elettorale rivolto ai biassonesi

indagine

Alcune domande molto semplici per capire l'orientamento degli elettori.

Un breve sondaggio post elettorale per un'analisi degli spostamenti degli elettori negli ultimi cinque anni a Biassono.

Sondaggio post elettorale

A condurlo è il Centro Studi Alspes di San Donato Milanese per capire l'orientamento degli elettori biassonesi dopo le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre che hanno riconfermato il sindaco, Luciano Casiraghi, espressione del centrodestra. A sfidarlo altri tre candidati: Alessandro Bianchi della lista Biassono nel cuore, Angela Galbiati di Biassono Civica e Francesco Romeo di Biassono Risorge.

L'obiettivo del sondaggio

L'obiettivo del sondaggio è capire i flussi di voto tramite un questionario anonimo, online e rivolto esclusivamente ai biassonesi. Il questionario sarà rilanciato sui gruppi gruppi Facebook "Prima Monza" e "Sei di Biassono se". Poche domande molto semplici alle quali si può accedere tramite questo link https://forms.gle/yZZjW7pYtabZ1BRcA. L'indagine in rete sarà integrata da una serie di interviste telefoniche, effettuate dal Centro Studi Alspes, per raggiungere anche una fetta di popolazione "anziana" che non utilizza i social network. L'esito del sondaggio sarà poi illustrato in un ampio servizio che sarà pubblicato sul Giornale di Carate.