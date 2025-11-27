Si è svolta ieri sera, presso l’Auditorium Vittorio Ghezzi di Carate Brianza, la cerimonia annuale di consegna delle Borse e dei Premi di studio 2025 della Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio.

Un sostegno concreto al merito e alla formazione grazie a BCC Carate e Treviglio

Un appuntamento ormai consolidato, che celebra il talento, l’impegno e i risultati ottenuti dagli studenti Soci, figli di Soci e dei Dipendenti della Banca.

Quest’anno, BCC Carate e Treviglio ha assegnato 112 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna e 43 premi di studio del valore di 500 euro. Inoltre, per gli studenti laureati vincitori di borsa di studio che sono già titolari di un fondo pensione aperto presso l’Istituto, la Banca ha deciso di riconoscere un ulteriore contributo di 250 euro sul loro fondo. Gli studenti premiati hanno ricevuto i riconoscimenti alla presenza delle loro famiglie e degli esponenti della Banca.

La serata si è aperta con l’intervento del Presidente Ruggero Redaelli, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

«Sostenere il merito dei giovani è una delle responsabilità più significative per una banca di Credito Cooperativo: con queste borse e premi di studio vogliamo sostenere concretamente il loro percorso, riconoscendo l’impegno di oggi e accompagnando con fiducia le loro scelte di domani. Studiare richiede costanza, pazienza e sacrificio: spesso serve determinazione e la forza di continuare anche quando il traguardo sembra lontano. È questo il messaggio che desideriamo trasmettere ai ragazzi e alle ragazze: ogni sforzo costruisce il loro futuro. E questo vale nello studio, così come nella vita, nel lavoro e nello sport. Questa cerimonia ci ricorda che il futuro comincia da qui, dai passi che questi studenti stanno compiendo oggi, dal coraggio che mettono nel coltivare i loro sogni. Il nostro augurio è che continuino a credere nelle proprie capacità e ad impegnarsi con costanza e impegno, perché l’impegno apre strade, crea opportunità e, alla fine, ripaga sempre.»

Presente Daniele Cassioli

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente, pluricampione di sci nautico a livello mondiale ed europeo, oggi attivo come formatore, divulgatore e autore, da anni impegnato nella promozione dell’inclusione sociale e dello sviluppo delle competenze emotive. Cassioli, autore del libro “Il vento contro”, ha offerto ai ragazzi alcuni interessanti spunti motivazionali sul valore dell’impegno, della resilienza e dell’intelligenza emotiva.