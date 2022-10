Un successo il convegno dedicato all'utilizzo dei fondi europei. Oltre 40 aziende hanno partecipato all'incontro tenutosi ieri, venerdì 7 ottobre 2022, in Villa Zoja, a Concorezzo.

"Europa e Territorio, fondi e opportunità per le imprese brianzole"

"Europa e Territorio, fondi e opportunità per le imprese brianzole": questo il titolo del convegno andato in scena a Villa Zoja e che ha visto protagoniste oltre 40 aziende del territorio. Due ore intense in cui, dopo i saluti del sindaco Mauro Capitanio e dell’eurodeputato Marco Zanni, i partecipanti hanno potuto assistere all’intervento dell’europrogettista Andrea Boffi. Il tecnico ha illustrato agli imprenditori locali le opportunità offerte da Bruxelles in fatto di bandi. Nel dettaglio, l’intervento si è focalizzato sulle modalità di accesso ai fondi europei, i siti da consultare, i differenti tipi di fondi e i principali ostacoli che le aziende possono riscontrare nell’individuarli.

"Con questa iniziativa abbiamo portato una ventata di Europa a Concorezzo avvicinando le nostre imprese alle opportunità che Bruxelles offre - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Fondi ma non solo. La serata è stata anche un’opportunità importante per consolidare i rapporti tra imprenditori del territorio attorno a un’iniziativa partita dal Comune. Da parte nostra rinnoviamo la disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le aziende del territorio con l'obiettivo di mantenere vivo il tessuto economico locale".

"Un ponte per l'Europa"

Molto soddisfatto anche l'eurodeputato e Presidente del Gruppo Identità e Democrazia Marco Zanni, che ha sottolineato l'importanza di creare un ponte tra l'Europa e le aziende italiane, in modo da creare una collaborazione sempre più attiva ed efficace.

"Una bellissima serata presso il Comune di Concorezzo incontrando le imprese del territorio per parlare di Europa. Noi rappresentati europei dobbiamo essere il ponte e fornire gli strumenti alle realtà del nostro territorio per poter sfruttare al meglio i fondi europei. Un ringraziamento a Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo, che ha dimostrato una grande attenzione e sensibilità alle istanze del tessuto economico ed industriale, e a tutta l’amministrazione comunale".

Nella mattinata di oggi, sabato 8 ottobre 2022, il sindaco Capitanio, il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Micaela Zaninelli, l'eurodeputato Marco Zanni e europrogettista Andrea Boffi hanno fatto visita a tre aziende di Concorezzo, la "Mab", la "Delicatesse" e "Acquaworld".

"Nel corso della visita alle aziende di Concorezzo abbiamo avuto l’occasione di approfondire alcuni aspetti circa i temi trattati nel corso della serata- ha commentato il vicesindaco e assessore alle attività produttive Micaela Zaninelli - Come Comune, considerata anche l’alta partecipazione all’evento, continueremo a proporre iniziative anche di formazione e aggiornamento circa tematiche legate all’imprese".