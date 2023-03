Un successo il convegno sull'obesità

E' stato un successo di partecipazione il convegno sulla obesità e dal titolo “chirurgia bariatrica e metabolica”, promosso dall’ospedale di Desio e dalla struttura di Chirurgia Generale

Il convegno in ospedale

Centoquaranta circa i presenti in platea, presso l’aula magna del nosocomio: molti medici di medicina generale (provenienti anche da territori non afferenti ad Ats Brianza) e poi specialisti ospedalieri e infermieri. I professionisti e i clinici si sono confrontati e hanno dialogato per comprendere e contrastare meglio l’obesità, in particolare quella patologica, potenzialmente letale e spesso sottovalutata. Si stima, infatti, che una persona su dieci è affetta da obesità patologica: un dato che interessa anche la Brianza. Nel corso del meeting scientifico si è sottolineato il lavoro di squadra per prevenirla e combatterla.

“Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale, come primo approccio al paziente e come ‘guida’ nel percorso di cura di quest’ultimo, specie nello spronare il malato a seguire il follow up – ha spiegato Dario Maggioni, primario della Chirurgia Generale del Pio XI e tra i promotori dell’incontro – È importante che il soggetto affetto da obesità venga immediatamente riferito a un centro accreditato per la chirurgia bariatrica”.

L'attività a Desio

La struttura diretta da Maggioni ha una équipe di chirurgia bariatrica e si avvale di un team multidisciplinare per il trattamento dell’obesità

composto da chirurgo, dietologa, dietista e psicologo che segue il paziente in tutte le fasi che interessano la sua presa in carico (pre e post-operatorie).

L’équipe di chirurgia di Desio esegue, routinariamente, tre tra gli interventi più praticati al mondo: la Sleeve Gastrectomy, il Mini Bypass Gastrico e il Bypass Gastrico, con tecnica mininvasiva, in video laparoscopia.

Nel corso del convegno a cui ha partecipato anche Marco Zappa, presidente della società scientifica di chirurgia bariatrica (SICOB), si è

ribadita la necessità di rafforzare la cooperazione tra territorio e ospedale, per consentire canali dedicati tra medici di famiglia e specialisti ospedalieri. In tal senso è attivo, è stato ricordato, un indirizzo e-mail per garantire una comunicazione efficace ed immediata (chirurgiabariatricadesio@gmail.com).

Porte aperte

Sono ancora in corso gli open days di visite chirurgico-bariatriche: la risposta della popolazione è stata molto alta e al di là di ogni aspettativa. Il team chirurgico (composto dai dottori Miranda, Frassani e D’Alessandro) ha eseguito più di cinquanta visite gratuite per introdurre le persone alle importanti problematiche connesse all’obesità e alle opzioni di trattamento. Per far fronte alla domanda è stato inoltre potenziato l’ambulatorio di chirurgia bariatrica, al quale è possibile accedere con impegnativa del medico curante prenotando presso il CUP o telefonando al centro prenotazioni regionali (800.638638 da fisso e 02.999599 da cellulare).